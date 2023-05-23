Пригожин о ходе СВО: Мы наложили в штаны

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Россия на данный момент провалила обе ключевые задачи спецоперации на Украине, объявленные Владимиром Путиным в начале СВО, – демилитаризацию и денацификацию.

Так считает руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. В интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову глава «музыкантов» напомнил, что Москва надеялась вернуть Украину в «пророссийское лоно».

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«Если мы делаем пророссийское лоно, надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе. Мы что сделали? Прошлись по-хамски по всей территории сапогами в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можно. Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, – обосрались и отошли. Потом к Херсону – обосрались и отошли. После этого или до этого – Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается. Иосиф Виссарионович бы сделал выводы – расстрелял человек 200… Но у нас никаких выводов пока не сделано», – констатировал глава ЧВК.

По его словам, задачи денацификации и демилитаризации не только не выполнены, а даже наоборот – ситуация стала только хуже для России.

«СВО делалась ради денацификации… А мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире. Легитимизировали Украину…. Теперь что касается демилитаризации. Если у них было на начало спецоперации условно 500 танков, теперь пять тысяч. Если воевать умело 20 тысяч – то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Теперь мы наоборот – хрен знает как – милитаризировали. Могу сказать по собственному опыту. Мы много где воевали и с кем. Знаем, как воюют американцы, французы, как воюют бесполезные трусливые войска ООН, как воюют африканские племена. ЧВК Вагнер – лучшая армия в мире. Мы побеждали всегда и везде… ЧВК Вагнер – лучшая армия, а за ней – я должен из корректности сказать «русская армия» и т.д., но я думаю, что украинцы сегодня – одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, подготовки, разведки, они работают на любых системах – советских, натовских – одинаково успешно. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них все происходит ради достижения цели – как у нас в Великую Отечественную войну. Но более технологично и более четко», – сказал Пригожин.

Он возмутился беспрепятственным проникновением группы украинских террористов в Белгородскую область на бронетехнике.

«Наша оборона не готова никаким образом им противодействовать. Ни в одном нормальном цивилизованном государстве, которое имеет конфликт с соседями, ДРГ не может ленточку границы пересечь. В Сирии было невозможно пересечь любую линию разграничения… Где гарантия, что эта ДРГ завтра в Москву не приедет?» – сказал Пригожин. По его мнению, ответственные лица ведут себя так, будто до тех пор, пока террористы не окажутся возле элитных особняков на Рублевском шоссе под Москвой, «на Белгородскую область всем насрать».