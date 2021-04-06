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06.04.2021, Москва, Андрей Соколов
 
Дзен, Политика, Россия
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Пригожин о Навальном: Мы решаем сложнейшую задачу – ищем способ спасти его душу


Юристы компании «Конкорд» заявили о своем желании помочь Алексею Навальному пресечь противоправные действия в его отношении.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», вызвано это тем, что при рассмотрении иска Евгения Пригожина о защите деловой репутации представитель блогера несколько раз заявил, что YouTube-канал «Навальный Live», распространявший ложные утверждения о бизнесмене, не принадлежит Навальному.

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Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию.

«Я Навальному, как отец родной. Его все не любят. Американцы его травят всякой гадостью, немцы выслали из страны и фактически посадили в тюрьму. Его друзья, Волков и К° грабят его. Только я всегда пытался спасти его от скверны», – заявил он.

Пригожин хочет найти злоумышленников, управлявших его основным ресурсом, который на самом деле ему не принадлежит.

Ранее Пригожин обращался в правоохранительные органы с просьбой выяснить, кто владеет YouTube-каналом «Навальный Live».

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