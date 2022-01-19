Пригожин обратился к СМИ Петербурга: «Хватит писать негатив про наш город»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к петербургским медиа с просьбой не наполнять новостную повестку негативными статьями о Петербурге.

Представители СМИ попросили Пригожина прокомментировать информацию о якобы существующем в последнее время информационном давлении на губернатора Петербурга Александра Беглова. Предприниматель заверил журналистов, что не только не участвует в критике действующего градоначальника, но и в принципе, не интересуется петербургской повесткой.

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«Посмотрите по сторонам, если на дорогах грязь и гололед, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут. Я не занимаюсь критикой губернатора, и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно. Меня обвиняют во вмешательстве в американские выборы, проведении выборов в десятках других стран, со мной связывают «ЧВК Вагнера», мне приписывают издевательства над Навальным, российскую интервенцию в Африку и кучу всяких других «грехов». Подчеркиваю, я вообще не интересуюсь петербургской повесткой. Сначала писали, что мои политтехнологи занимаются выборами Беглова, в которых, смею вас заверить, я не участвовал. Теперь рассказывают о некоем негативном влиянии каких-то СМИ на информационную повестку города.», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин подчеркнул, что к большинству СМИ Петербурга он не имеет никакого отношения и тем более не является для журналистов авторитетной персоной. Более того, бизнесмен призвал новостные ресурсы не писать негатив про Северную столицу.

«Надеюсь, я вас не удивлю, если скажу, что к большинству петербургских СМИ я не имею никакого отношения. В конце концов, я не являюсь авторитетом для всех журналистов Петербурга и не могу им всем руки поотрывать. Но если кто-то из них относится ко мне с доверием, хочу вас попросить: хватит писать негатив про наш город», — заявил бизнесмен.

Пригожин также объявил конкурс, призовой фонд которого составляет 10 миллионов рублей, среди молодых петербургских исполнителей. Победителя ждет награда — 10 миллионов рублей.