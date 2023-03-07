Пригожин обвинил власть в бегстве артистов и заступился за Урганта

В том, что многие российские артисты и шоумены не поддержали СВО, а сбежали за границу, повесив на аккаунты черные квадраты, отчасти виновата сама власть.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пригожина, представители власти должны были собрать представителей культуры и провести с ними беседу на политическую тему. Тех же, кто сбежал из России, Пригожин призывает забыть и не поднимать на поверхность.

«Ну уехали и слава богу, зачем вы все время их вспоминаете, почему вы все время делаете акценты на этих людях. По большому счету, если многое проанализировать, отчасти нельзя ответственность в том числе и с власти снимать, потому что власть, на мой взгляд, не дорабатывала в части общения с деятелями культуры. Почему во всем виноваты музыканты, почему во всем виноваты артисты, почему вы все время их делаете крайними?», – заявил Пригожин.

Он посчитал, что критика покинувшего Россию в начале СВО телеведущего Ивана Урганта и последовавшие за этим отмены его концертов несправедливы.

«Я считаю, что история с Иваном вообще вопиющая, на мой взгляд. Ваня ничего не сказал. И это к вопросу первому, это недоработка людей, кто занимается внутренней политикой. Они должны были со всеми провести разговор. Мы все – представители искусства, музыка, кино, театра не должны разбираться в политике. Нас, кстати, на протяжении всех этих лет отучали лезть в политику, нам говорили: «Не лезьте в политику, занимайтесь своими делами». Все занялись своими делами, у всех возникла цепная реакция – повесить черные картинки, потому что все охренели, у всех был шок. Да, но у нас была неделя, чтобы быстрее всех догнать и со всеми поговорить. Кто-то за это должен отвечать. Кто за это отвечает?», – сказал продюсер.