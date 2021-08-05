Пригожин одержал победу в борьбе против Ходорковского

05.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин сумел снизить влияние олигарха Михаила Ходорковского в информационном поле.

Издания «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки», которые причастны к Ходорковскому, ранее объявили о прекращении деятельности. Причиной стала блокировка их ресурсов Роскомнадзором. Регулятор принял такое решение из-за связей проектов с британской организацией Open Russia (признана нежелательной в России).

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Причиной блокировки стало обращение Федерального агентства новостей (ФАН) в Минюст и Генпрокуратуру России. Журналисты призвали признать нежелательными структуры, которые причастны к Ходорковскому.

Примечательно, что структуры Евгения Пригожина объявили настоящую войну Ходорковскому. ФАН и Медиагруппа «Патриот» уже не первый раз сообщали о причастности структур олигарха к нежелательным организациям. В этой борьбе одержал победу петербургский бизнесмен Пригожин.