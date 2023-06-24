Пригожин отказался сложить оружие. Его поддержал Ходорковский

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин отказался подчиняться призыву президента Владимира Путина прекратить бунт и сложить оружие.

«По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся… Никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии», – сказал Пригожин в аудиообращении. При этом бизнесмен признал, что авиация начала наносить удары по колоннам ЧВК, движущимся в сторону Москвы. «Они бьют самолетами и вертолетами», – сказал Пригожин.

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Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский поддержал мятеж Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пригожинский мятеж, несмотря на свою половинчатость и неподготовленность – сильнейший удар по путинской репутации. Его мы все давно ждали. Самое важное – это выступление Пригожина, где он слово в слово повторил то, что мы – антивоенная оппозиция говорим с начала войны… Такое не развидеть! То, чем сейчас мы можем помочь своей стране – помочь людям услышать Пригожина, пока он говорит правду (ужас, что я говорю!)», – написал Ходорковский.

Он призывает своих сторонников помогать ЧВК «Вагнер» с бензином и солярой, если она пойдет на Москву.

«Как же так – помогать уголовнику? Да, помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима! Если один преступник готов помешать другому – не время крутить мордой – сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим», – пишет Ходорковский.

Бывший депутат Госдумы РФ, проживающий в Киеве и связанный с русскими наемниками в ВСУ Леонид Пономарев просит Пригожина позвонить ему.

«У господина Пригожина есть мой телефон. Если он хочет перейти на сторону антипутинской коалиции, то есть международные правила для военноначальников, желающих сдаться. Украина их соблюдает. Я готов оказать содействие в организации подобных переговоров. Также напоминаю, что Съезд Народных Депутатов принял решение о том, что человек, обеспечивший уничтожение путина или его захват силами антипутинской коалиции – освобождается от ответственности», – написал Пономарев.

В анонимных тг-каналах, связанных с так называемым «русским добровольческим корпусом», активно распространяются призывы к терактам на территории России.

Как ни странно, только экстремисты из ФБК блогера-уголовника Алексея Навального сохраняют спокойствие.

«Вы как себе это представляете-то? Как движение Наполеона на Париж после высадки в бухте Жюан? Так не будет этого же. Даже если эти 25000 человек существуют (сомневаюсь), ну они размазаны в окопах и казармах на десятках километров линии фронта и тыла. Никто никогда не построит из них никакую «колонну», которая куда-то «пойдет», к которой кто-то будет «присоединяться». В буквальном смысле слова вся страна стоит на ушах из-за того, что происходит ничего», – написал соратник Навального Леонид Волков, сыто проживающий где-то в Европе.

Публицист-иноагент Леонид Гозман предрек поражение Пригожину в эфире телеканала-иноагента «Дождь»

«Его, конечно, остановят и, думаю, убьют. Пригожин не будущий диктатор России, а предтеча. Потом будет настоящий диктатор», – сказал Гозман.

Экономист Никита Кричевский полагает, что реакция беглых оппозиционеров поможет россиянам сделать правильные выводы о мятеже Пригожина.

«В любой непонятной ситуации смотри на поведение оппов. Оппы засобирались домой. Так и пишут: как бы мы хотели быть сейчас в Москве. А один даже спрашивает – никто не едет в Москву из Владимирской области? А то надо одного зека из ИК-6 (Навального – ред.) до Москвы подкинуть. В общем, радуются, веселятся, собираются. Назовите то, что сейчас происходит (и что этому предшествовало), хоть мятежом, хоть еще как. В любом случае это предательство. Порядок, без сомнения, будет наведен, на то у нас и сильное государство, но разбор полетов случившегося скотства должен быть проведен обязательно», – написал Кричевский.