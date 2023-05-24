Пригожин озвучил потери среди бывших зеков при штурме Бахмута

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Во время штурма Артёмовска погибло больше бойцов, чем советских солдат за всю войну в Афганистане.

Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пригожин сообщил, что потери ВСУ оцениваются в 50 тысяч человек. Примерно еще 50-70 тысяч украинских солдат выбыли из строя по ранению. Как правило, «вагнеровцы» отрезали тылы, что затрудняло эвакуацию раненых украинцев, поэтому их состояние становилось тяжелым.

Потери «музыкантов» Пригожин оценивает так:

«В 3,2 меньше у меня убитыми. И приблизительно в два раза у меня меньше раненых», – сказал он.

Чуть позже в интервью он сказал, что от ЧВК в Артёмовске погибло более 10 тысяч бойцов.

Руководитель ЧВК отверг обвинения в «мясных штурмах» зеками.

«За время ведения операции я «выбрал» 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько тех, кто пришел к нам по контракту – без зоны».

Пригожин уточнил, что группировка «музыкантов» максимально в пиковый момент насчитывала более 50 тысяч человек. Это все равно было меньше 80-тысяч солдат ВСУ, брошенных на удержание Бахмута/Артемовска. А по военным законам наступающие должны иметь трехкратное преимущество.

Пригожин утверждает, что в свое время предлагал придать «Вагнеру» 200-тысячную группировку. По его мнению, это позволило бы осуществить охват противника с флангов и отбросить ВСУ на 50-150 км, и уже бы к настоящему времени освободить от Украины весь Донбасс. Однако необходимых сил ЧВК не получила.