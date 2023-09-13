Пригожин пошел против Пригожина

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В РФ якобы нельзя проводить всеобщую мобилизацию, потому что он якобы может привести к потере большого количества специалистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Метаметрика» рассказал российский продюсер Иосиф Пригожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой однофамилец [Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнер] говорил, что нужна мобилизация. Но в этой части я с ним точно не согласен. Этого нельзя категорически делать – это расшатает общество, это вызовет страх. Первая частичная мобилизация – и молодёжь стала бежать. Зачем нам это делать? Мы оказали услугу другим странам, и потеряли какое-то количество специалистов, потому что все разъехались в разные регионы, страны СНГ. И они уже будут приносить пользу в других странах, не нам», – сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что в России должны быть созданы условия для возвращения эмигрантов.

«Нам нужно создать условия для всех. Если армия должна стоить дороже и люди должны получать больше, значит они должны получать больше. И мы должны дать людям возможность вернуться. Право выбора – самое главное, что может быть в современном мире. Если будет право выбора, то у нас всё будет понятно, и чётко», – подытожил продюсер.