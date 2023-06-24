Пригожин пошёл по стопам анархиста Махно – Гаспарян

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Устроивший мятеж руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в точности повторяет действия анархиста Нестора Махно, который также воевал в Донбассе более ста лет назад.

Об этом в эфире канала «Соловьёв live» заявил политолог Армен Гаспарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Незнание истории будет очень больно бить. То, что сегодня произошло, мы проходили. По большому счёту, любой эпизод последних 12 часов был сто лет назад. Я сегодня читал: «Вот, он [Пригожин] герой Донбасса». Ребята, Махно был героем Донбасса. Кто брал линию Мариуполь-Волноваха сто лет назад, и во что это вылилось у Нестора Ивановича? Одумайтесь, люди, которые попали в это всё, не ведитесь на мятеж. И сто лет назад то же самое говорили, и бои были там же. Но историю мы не хотим учить, потому что она нам не интересна», – сказал Гаспарян.