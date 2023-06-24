Пригожин пошёл по стопам анархиста Махно – Гаспарян

Владимир Гладков.  
24.06.2023 13:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 475
 
Дзен, Мятеж, мятеж, Россия


Устроивший мятеж руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в точности повторяет действия анархиста Нестора Махно, который также воевал в Донбассе более ста лет назад.

Об этом в эфире канала «Соловьёв live» заявил политолог Армен Гаспарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Устроивший мятеж руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в точности повторяет действия анархиста Нестора Махно,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Незнание истории будет очень больно бить. То, что сегодня произошло, мы проходили. По большому счёту, любой эпизод последних 12 часов был сто лет назад.

Я сегодня читал: «Вот, он [Пригожин] герой Донбасса». Ребята, Махно был героем Донбасса. Кто брал линию Мариуполь-Волноваха сто лет назад, и во что это вылилось у Нестора Ивановича?

Одумайтесь, люди, которые попали в это всё, не ведитесь на мятеж. И сто лет назад то же самое говорили, и бои были там же. Но историю мы не хотим учить, потому что она нам не интересна», – сказал Гаспарян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть