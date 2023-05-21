Пригожин после Бахмута: Возвышение или ссылка?

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Заявление Евгения Пригожина об освобождении Бахмута (Артёмовска), сопровождаемое резкой критикой в адрес руководства Минобороны и анонсом ухода «музыкантов» с фронта на отдых, породило целую серию прогнозов о военном и политическом будущем руководителя ЧВК «Вагнер».

Мнения кардинально разделились – одни сулят Пригожину ссылку в Африку, другие – политический взлёт при грядущей смене старых элит в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Игорь Скурлатов, доктор политических наук, пророчит закат Пригожина.

«А что дальше? Ни-че-го. Пригожина, скорее всего, отправят в Африку или вовсе нейтрализуют иными способами дабы «добить» его медийность к радости силовиков и АП, которые в этом вопросы единодушны, ибо мат в адрес руководства страны и угрозы возглавить поход на Москву с «вилами» глубинного народа как-то не особо их вдохновляет. «Токсичный «клиент» заигрался в войнушку», – так мне сказал один высокопоставленный разведчик».

Политолог Алексей Чадаев, курирующий проект помощи фронту дронами, также обращает внимание на недопустимую риторику Пригожина.

«Я не могу не испытывать симпатии к своему любимому сюжету — про то, как отвязный дилетант доказывает надутым «профессионалам» с обеих сторон ту известную истину, что Ковчег строили любители, а Титаник — специалисты. Но вместе с тем понимаю и другое. Нам ведь важно не только победить Украину, но и самим не превратиться в аналогичный failed state в процессе. И, да, меня коробит, когда Пригожин в своём итоговом видео снова актуализирует свой конфликт с руководством Минобороны. У меня нет никаких причин защищать Шойгу и Герасимова; мне тоже многое не нравится в том, как что работает там, особенно по мере погружения в работу Дронницы, что неизбежно влечёт за собой разные взаимодействия с разными структурами МО. Но хоть убей не понимаю, как эти публичные наезды и разборки могут приблизить общую победу. А вот обратное представить очень даже могу — глядя на ситуацию глазами командиров штатных подразделений, которые точно так же сидят на голодном пайке по БК и имеют не меньше оснований для недовольства», – пишет Чадаев.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев подтверждает перспективу ухода «вагнероцвев» из зоны СВО после завершение эпопеи вокруг Бахмута и скандалов с Минобороны.

«Уходит из Бахмута и уходит с фронта. Представляю, с каким облегчением вздохнут враги «музыкантов» с обеих сторон фронта. Мои друзья, воюющие в ЧВК на контракте с 2015 года, уже в Судане… Бахмут ЧВКшники передадут армейским. Дай Бог, чтобы не получилось как с Пальмирой, которую после передачи нашему МО пришлось брать повторно», – рассуждает Царев.

А вот публицист Алексей Васильев верит в «хитрый план».

«По поводу Бахмута, моё ожидание, что это была часть игры, по-прежнему в силе. И игра продолжается. Ведь ключевая битва не закончилась, поэтому ожидание, что вот сейчас ЧВК уйдут в тыл, и именно 25-го, скорее напоминает приглашение для ВСУ. С какой целью? Не буду забегать вперёд, просто напомню о тумане войны. Пусть Тарас Аналитенко ломает себе голову».

Пессимистических прогнозов относительно будущего Пригожина стало меньше после того, как поздно вечером в субботу президент Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артёмовска, отдельно упомянув там ЧВК «Вагнер» и пообещав наградить отличившихся.

До утра воскресенья федеральные СМИ хранили молчание об освобождении города.

«Правильно ли это? – скрывать от граждан России итог битвы 242 дня, в которой погибли тысячи солдат России и десятки тысяч тоже русских солдат, которых обманом заставили воевать в армии Украины против их родины, против России? Интернет России кипит от восторга от победы России. ТВ России холодно молчит. Кто то не хочет видеть победу России? Неправильно это как то. Вот не могу себе представить, что такое было в 1943 году», – изумляется политолог Сергей Марков.

Кстати, наблюдатели обращают внимание на еще одну важную деталь – поздравления со взятием Бахмута опубликовали лишь немногие политики и депутаты.

Интересно, например, что «вагнеровцев» приветствовал крымский губернатор Сергей Аксенов, а вот у главы Чечни Рамзана Кадырова (который публично недавно укорял Пригожина) о победе «музыкантов» нет ни слова, зато есть пожелания по случаю дня рождения Сергея Шойгу, которое тот отмечает сегодня.

«Посмотрим, кто еще поздравит ЧВК «Вагнер» с победой. Это будет делить элиту России на «тех», на «наших» и на «колеблющихся»… Президент Путин знал о том, что делает ЧВК «Вагнер». Президенту Путину было известно и о критике Пригожина в адрес властей… Победа над ВСУ в Артемовске повлечет политические последствия в России и на Украине. Бенефициары победы за спиной ЧВК «Вагнер», – утверждает экс-глава ЛНР Марат Баширов.

«Кампанию по штурму Бахмута/Артемовска в будущем будет интересно разобрать с точки зрения конфликта внутри трансформатора власти. Сейчас идет самое интересное – наращивание авторитета для новой конфигурации внутри трансформатора. Самым ценным капиталом в ближайшие несколько лет будет именно авторитет, а не деньги или пост. Даже влияние не будет давать гарантий. Секрет успеха в новых условиях: поддержка политизированного меньшинства и умелое маневрирование мелкоавторитетного баркаса между севших на мель неповоротливых галеонов со старыми авторитетами», – резюмирует политолог Семён Уралов.