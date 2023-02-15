Пригожин поставил битву за Бахмут в один ряд со сражениями на Куликовом поле и под Бородино

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Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Киев упорно удерживает Бахмут прежде всего по политическим соображениям. Ему придано символическое значение, подобное знаменитым битвам прошлого.

«У противника три мотива. Первый, безусловно, политический, и прекрасно, что мы Бахмут так “раскачали”. Мы сделали из него новый Сталинград, новое Куликово Поле, Бородино — с чем сравнить. Это неплохо. Второй мотив, безусловно, военный. Потому что Бахмут — это хороший транспортно-логистический центр для ведения военных действий. И третье — это моральная составляющая войск. Ведь если моральная составляющая не падает, значит, она достаточно высокая», — рассказал основатель ЧВК «Вагнер».

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Предприниматель отметил, что потеря Бахмута негативно скажется на мотивации Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако не следует забегать вперед и заявлять о еще не достигнутых успехах.

«Ну если они не окружены, то зачем мы будем говорить, что они окружены? Противника тоже не следует унижать в этом», — добавил Пригожин.

Бахмут является ключевым украинским узлом обороны в Донбассе, который стоит на пути к Славянско-Краматорской агломерации и окончательному освобождению региона. Осознавая важность этого города, ВСУ выстроили здесь мощную оборону, которую сейчас постепенно взламывают подразделения ЧВК «Вагнер».