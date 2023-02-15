Пригожин поставил битву за Бахмут в один ряд со сражениями на Куликовом поле и под Бородино

Иван Добровольский.  
15.02.2023 20:03
  (Мск) , Артёмовск
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Киев упорно удерживает Бахмут прежде всего по политическим соображениям. Ему придано символическое значение, подобное знаменитым битвам прошлого.

«У противника три мотива. Первый, безусловно, политический, и прекрасно, что мы Бахмут так “раскачали”. Мы сделали из него новый Сталинград, новое Куликово Поле, Бородино — с чем сравнить. Это неплохо. Второй мотив, безусловно, военный. Потому что Бахмут — это хороший транспортно-логистический центр для ведения военных действий. И третье — это моральная составляющая войск. Ведь если моральная составляющая не падает, значит, она достаточно высокая», — рассказал основатель ЧВК «Вагнер».

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Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Киев упорно удерживает Бахмут прежде всего по политическим соображениям....

Предприниматель отметил, что потеря Бахмута негативно скажется на мотивации Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако не следует забегать вперед и заявлять о еще не достигнутых успехах.


«Ну если они не окружены, то зачем мы будем говорить, что они окружены? Противника тоже не следует унижать в этом», — добавил Пригожин.

Бахмут является ключевым украинским узлом обороны в Донбассе, который стоит на пути к Славянско-Краматорской агломерации и окончательному освобождению региона. Осознавая важность этого города, ВСУ выстроили здесь мощную оборону, которую сейчас постепенно взламывают подразделения ЧВК «Вагнер».

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