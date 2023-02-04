Пригожин потребовал ограничить доступ к недостоверным материалам RTVI

Игорь Коваленко.  
04.02.2023 17:40
  (Мск) , Санкт-Петербург
Просмотров: 857
 
Дзен, Информвойна, Политические диверсии, Россия


Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Роскомнадзор и к генпрокурору Игорю Краснову. Он призвал проверить ресурс RTVI на наличие клеветнической информации о ЧВК «Вагнер».

Пригожин подчеркнул, что эта частная военная компания совместно с ВС РФ работает на достижение поставленных президентом целей. По мнению бизнесмена, опубликованная RTVI информация ставит своей целью возбуждение ненависти к властям РФ. Также она содержит заведомо ложную информацию о бойцах «оркестра». Помимо этого, Пригожин указал на ряд статей уголовного кодекса, по которым можно привлечь к ответственности представителей упомянутого СМИ.

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Роскомнадзор и к генпрокурору Игорю Краснову. Он призвал проверить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В случае выявления признаков нарушений действующего законодательства РФ, предлагаем привлечь виновных лиц к ответственности и ограничить доступ к недостоверным материалам RTVI», – сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

В обращении Пригожина речь идет о публикации RTVI от 31 января под заголовком: «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» рассказал о казнях бойцов «на глазах у всех».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть