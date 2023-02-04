Пригожин потребовал ограничить доступ к недостоверным материалам RTVI

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Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Роскомнадзор и к генпрокурору Игорю Краснову. Он призвал проверить ресурс RTVI на наличие клеветнической информации о ЧВК «Вагнер».

Пригожин подчеркнул, что эта частная военная компания совместно с ВС РФ работает на достижение поставленных президентом целей. По мнению бизнесмена, опубликованная RTVI информация ставит своей целью возбуждение ненависти к властям РФ. Также она содержит заведомо ложную информацию о бойцах «оркестра». Помимо этого, Пригожин указал на ряд статей уголовного кодекса, по которым можно привлечь к ответственности представителей упомянутого СМИ.

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«В случае выявления признаков нарушений действующего законодательства РФ, предлагаем привлечь виновных лиц к ответственности и ограничить доступ к недостоверным материалам RTVI», – сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

В обращении Пригожина речь идет о публикации RTVI от 31 января под заголовком: «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» рассказал о казнях бойцов «на глазах у всех».