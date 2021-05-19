19.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Главная задача антироссийских изданий, среди которых «Медуза»*, – очернение всего великого и доброго, что создает Россия и ее граждане.

Об этом заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопросы корреспондента Лили Яппаровой о фильме «Турист».

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Бизнесмен напомнил, что в советское время были враги народа, которых расстреливали.

«Вы относитесь к подобной категории. Насколько я понимаю, ваша главная задача, как и всех сотрудников антироссийских изданий, в которые входит «Медуза», – очернение всего великого и доброго, что создает Россия и россияне, и обеление преступлений Запада», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Он рассказал, что сюжет фильма повествует о русских героях, которыми нужно гордиться.

«Российские инструкторы, которые работают в Содружестве офицеров за международную безопасность, вместе с центральноафриканской армией освободили территорию Республики, по площади, кстати, в два раза превышающую территорию Франции, находясь в непроходимых джунглях, среди полчищ бандитов, в том числе занимающихся людоедством. Российским инструкторам низкий поклон и слава», – добавил Пригожин.

Бизнесмен заявил, что Яппарова – иноагент и вражеский рупор, а также опроверг все домыслы корреспондента о российских специалистах в ЦАР.

«В общем, смотрите фильм и стыдитесь своей жизни, пока другие россияне получают удовольствие», – подытожил Евгений Пригожин.

* – Признан в Российской Федерации НКО-иноагентом.