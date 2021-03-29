Пригожин просит МВД  найти настоящего ведущего «Навальный Live»

29.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин официально попросил правоохранительные органы установить личность ведущего «Навальный Live».

В своём заявлении бизнесмен указал, что на канале «Навальный Live» распространяли недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию. В прошлом году Евгений Пригожин подал шесть судебных исков к Алексею Навальному, но представители блогера во время разбирательства утверждали, что их подзащитный не имеет отношения к вышеуказанному YouTube-каналу и к материалам, которые этот ресурс выпускает.

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В суд подали именно на Навального, так как ведущий указанного канала называет себя Алексеем Навальным и похож на него по многим характерным признакам, таким как внешность, мимика, жестикуляция и тембр голоса.

Вместе с тем в «Конкорде» допустили, что этот человек может лишь выдавать себя за Навального, подражая блогеру во всём, поэтому нужно узнать, кто в действительности ведёт этот канал.

В компании не исключили вероятности того, что ведущий видеоблога – похожий на Навального неизвестный, использующий личные данные блогера вплоть до имени, фамилии и отчества, а также сведений о его деятельности. Команда юристов компании «Конкорд» уверена, что, если вышеуказанный человек на самом деле не является Навальным, в его действиях прослеживаются признаки покушения на мошенничество.

Канал «Навальный Live» часто уличали в распространении призывов к участию в несанкционированных акциях.

Ранее Евгений Пригожин призвал Google разобраться, кому принадлежит преступная схема с использованием в корыстных целях имени блогера. Следы этой группы преступников могут вести в Соединённые Штаты.