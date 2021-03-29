Подпишись на рассылку
29.03.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Пригожин просит МВД  найти настоящего ведущего «Навальный Live»


Петербургский предприниматель Евгений Пригожин официально попросил правоохранительные органы установить личность ведущего «Навальный Live».

В своём заявлении бизнесмен указал, что на канале «Навальный Live» распространяли недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию. В прошлом году Евгений Пригожин подал шесть судебных исков к Алексею Навальному, но представители блогера во время разбирательства утверждали, что их подзащитный не имеет отношения к вышеуказанному YouTube-каналу и к материалам, которые этот ресурс выпускает.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В суд подали именно на Навального, так как ведущий указанного канала называет себя Алексеем Навальным и похож на него по многим характерным признакам, таким как внешность, мимика, жестикуляция и тембр голоса.

Вместе с тем в «Конкорде» допустили, что этот человек может лишь выдавать себя за Навального, подражая блогеру во всём, поэтому нужно узнать, кто в действительности ведёт этот канал.

В компании не исключили вероятности того, что ведущий видеоблога – похожий на Навального неизвестный, использующий личные данные блогера вплоть до имени, фамилии и отчества, а также сведений о его деятельности. Команда юристов компании «Конкорд» уверена, что, если вышеуказанный человек на самом деле не является Навальным, в его действиях прослеживаются признаки покушения на мошенничество.

Канал «Навальный Live» часто уличали в распространении призывов к участию в несанкционированных акциях.

Ранее Евгений Пригожин призвал Google разобраться, кому принадлежит преступная схема с использованием в корыстных целях имени блогера. Следы этой группы преступников могут вести в Соединённые Штаты.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть