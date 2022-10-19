Пригожин раскрыл назначение «линии Вагнера» в зоне боевых действий

19.10.2022  11:22 (Мск), Москва
Иван Самойлов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На линии фронта на полях спецоперации на Украине появляются фортификационные сооружения, впереди которых наступают бойцы «ЧВК Вагнера».

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, зачем за спинами «музыкантов» возводят форты.

На линии фронта на полях спецоперации на Украине появляются фортификационные сооружения, впереди которых наступают...

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Известному предпринимателю задали вопрос о «линиях Вагнера», информация о которых широко распространяется в Сети. Комментарий Евгения Пригожина публикует пресс-служба компании «Конкорд».

«Да, действительно. На линии соприкосновения возводится комплекс фортификационных сооружений, которые в народе называют «линией Вагнера». Это элемент многоуровневой, эшелонированной обороны.

Но это не значит, что «Вагнер» планирует остановиться. Линия обороны нужна не для них, ведь само по себе наличие на переднем крае подразделения «ЧВК Вагнера» – это уже неприступная стена, позади которой и располагается «линия Вагнера», залитая в бетон», — ответил бизнесмен на соответствующий запрос журналистов.

Пригожин пояснил, что «линия Вагнера» возведена для тех соединений, которые стоят за спинами «вагнеровцев». По словам бизнесмена, таким образом солдаты будут чувствовать себя в максимальной безопасности, поскольку «ЧВК Вагнера» крепче, чем бетон».

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