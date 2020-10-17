Пригожин рассказал о готовности обмена активами с Навальным

17.10.2020, Москва, Артем Соколов

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на запрос журналистов издания «Версия» по поводу направленных против него санкций ЕС. Он прокомментировал информацию о том, что его финансовые активы в Европе подлежат заморозке и предложил Алексею Навальному обменяться комнатой в Париже на апартаменты в московском Марьино.

«На текущий момент проверены банки, предприятия промышленности и электроэнергетики. Кроме этого, веду диалоги об обмене активами. Например, планирую обратиться к Алексею Навальному, чтобы поменять свою комнату в беднейшем парижском районе Сен-Дени на его шикарные апартаменты в Марьино», – ответил он.

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Ранее Евгений Пригожин рассказал, что его адвокаты подготовили и подали иск к Алексею Навальному на 5 млн рублей. Оппозиционер распространил недостоверную информацию, обвинив бизнесмена в поставках якобы испорченной еды в детские сады и школы столицы.

Напомним, в прошлом году в одной из квартир в Марьино была организована «ферма» для написания заказных комментариев. У Навального есть квартира в этом районе. Автор Telegram-канала «Шавки Красовского» Антон Красовский утверждал, что в этой квартире работали сотрудники Навального. Они писали комментарии с целью убедить молодых людей участвовать в несанкционированных акциях.