Пригожин рассказал о нежелании Минобороны представлять к наградам героев Артемовска из ЧВК «Вагнер»

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Представители МО РФ не представили «музыкантов» к обещанным медалям за освобождение Артемовска, заявил основатель формирования Евгений Пригожин.

Представители портала «Глас народа» обратились к главе ЧВК, попросив того прокомментировать ситуацию вокруг награждения «музыкантов» за взятие города Артемовск.

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В ответ Пригожин указал на то, что основная часть «оркестра» так и не получила заслуженных медалей.

«Из государственных наград за Бахмут получены только звезды Героев России. Бойцам, основной части бойцов, не вручено ничего. Списки находятся в Министерстве обороны. По информации, идут капризы по поводу их подписания. Все уже забыли о том, что они там воевали и погибали. Точно так же, как и с решением по ветеранам боевых действий», — приводит слова основателя ЧВК его пресс-служба.

Пригожин напомнил, что Государственная дума РФ несколько месяцев назад приняла закон, согласно которому все добровольцы являются ветеранами боевых действий и приравниваются к военнослужащим. Однако никаких решений по вышеуказанному поводу не было принято.