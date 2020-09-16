Пригожин рассказал о попытках немцев разрушить его отношения с Навальным

16.09.2020, Москва, Антон Соколов

Журналист издания «Правда.ру» поинтересовался у пресс-службы «Конкорда», планирует ли Евгений Пригожин оказывать помощь Алексею Навальному после возврата денег берлинской клиникой «Шарите». Бизнесмен пожертвовал миллион рублей на лечение оппозиционера.

Предприниматель отметил старания немцев разрушить его «близкие отношения» с Навальным, а также обратил внимание на похорошевший вид оппозиционера, о чем свидетельствуют его последние фотоснимки. Пригожин считает, что это говорит об улучшении здоровья Алексея. Поэтому пока говорить о дальнейшей помощи в лечении нет смысла, добавил он. Но если Навальный попросит, то бизнесмен окажет ему необходимую поддержку.

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Ранее в пресс-службу «Конкорда» поступило обращение от сетевого издания t-online.de, журналист которого просил прокомментировать перевод миллиона рублей в немецкую клинику. В компании сообщили о возврате денег, а также указали на возможную причину такого решения немецкой стороны. Предположительно, берлинская клиника просто не желает раскрывать данные о ходе лечении оппозиционера.

Пока Евгений Викторович единственный, кто публично пожертвовал деньги на лечение Навального.