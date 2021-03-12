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12.03.2021, Москва, Игорь Орлов
 
Дзен, Политика, Россия
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Пригожин указал на хитрости западной юриспруденции при рассмотрении иска Bellingcat


11 марта огласили решение амстердамского суда по иску Bellingcat против РИА ФАН. Редакция интернет-издания «Политонлайн» обратилась за комментарием к главе попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгению Пригожину.

Окружной суд Амстердама вынес решение в пользу Bellingcat, в связи с чем редакция РИА ФАН обязана удалить статьи, из которых становится известно, что журналисты Bellingcat предлагали сотрудникам ФАН взятки, а также угрожали. Пригожин отметил, что редакция РИА ФАН предоставили более чем исчерпывающий комментарий о нарушениях юридических норм амстердамским судом.

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Сам бизнесмен не сомневается, что Bellingcat опубликовал недостоверные данные. Главная проблема, по его мнению, заключается в иностранных судах, которые «охотно принимают иски, зачастую втихую, к российским компаниям». В отличие от наших судов, старающихся отказываться от подобных тяжб. Пригожин уверен, что данная ситуация требует корректировки на законодательном уровне.

«Россия – страна честных людей, которые не готовы к такого рода хитростям западной юриспруденции», – заявил Пригожин.

Предприниматель также поделился наблюдением – он считает, что у Bellingcat в России нет репутации СМИ и российских читателей, так как это лишь прикрытие для иностранных спецслужб. Исключением служат отдельные ресурсы, которые также продвигают антироссийские материалы: «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы» и тому подобные, пояснил глава попечительского совета «Патриота».

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