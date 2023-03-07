Пригожин: Украинские артисты в России заработали бешеные деньги и ни копейки налогов

Противостояние между Россией и Западом было неизбежным, и Украина лишь стала поводом. Об этом в эфире телеканала RTVI заявил российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Пригожина, причина в том, что мировые элиты недовольны непокорностью президента России Владимира Путина.

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«Война, в которой мы сегодня оказались, она была неизбежна. Она была бы в том или ином виде. Сегодняшняя история с Украиной – это лишь повод борьбы. Все в плоскости бизнеса. Есть некая группа людей, кто управляет планетой. Их не устраивает сегодня президент Путин потому, что он не играет по их правилам. У них есть установленные правила, по которым они хотят, чтобы играл каждый лидер. Если он не играет по их правилам, значит, он не играет вообще. Есть определенный политический мировой истеблишмент, дальше есть нанятые менеджеры, по-другому назвать их нельзя. Евросоюз – это объединение наемных людей», – заявил Пригожин.

Также он раскритиковал российскую власть за то, что позволяла беспрепятственно зарабатывать на территории РФ украинским артистам в то время, как на Украине российские деятели культуры были запрещены:

«С 14-го года все украинские артисты на территории России заработали бешеные деньги и ни копейки налогов нашему государству не заплатили. А государство российское закрывало глаза – почему? Где налоги, почему они здесь зарабатывали деньги, почему они пели на русском языке? А почему украинские власти запрещают российских артистов, запрещают русское кино, почему они запрещают все русское, почему они запрещают нам говорить на родном языке? Почему власти Запада говорят: «Русские – агрессоры»? Путин и русские? Да, народ русский, но не все согласны с Путиным. Но почему вы всех ненавидите одновременно? Люди имеют разные точки зрения, почему вы всех подвергаете унижению, оскорблению, почему? Почему на всех спортивных каналах один флаг, почему спортсменов запрещают, почему спортсменов-инвалидов запрещают? Они что плохого сделали? Может, они не согласны с политикой Путина, но, тем не менее, их лишают профессии, их лишают жизни. А люди, которые тренировались в инвалидных креслах, им запрещают под родным флагом выступать почему?».

Пригожин подчеркнул, что спецоперация на Украине должна быть доведена до конца, поскольку в противном случае «плохо» будет всем россиянам:

«Мне, если честно, по-человечески очень беспокойно за нашего президента. Потому что ту ответственность и в той ситуации, в которой он оказался сейчас, в незавидном положении, в опаснейшем положении, в положении выбора: проиграет – всем будет плохо, выиграет – другое отношение будет. Вариантов нет. Зашли – уже идти надо до конца, вариантов нет».