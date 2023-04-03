Пригожин в доступной для Зеленского форме объяснил, чем заканчивается сотрудничество с США

Иван Самойлов.  
03.04.2023 11:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности «встречи» с президентом Украины Владимиром Зеленским в Бахмуте.

Его слова в авторском Telegram-канале привел военный корреспондент Александр Симонов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности «встречи» с президентом Украины Владимиром Зеленским в...

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Бизнесмен в шуточной форме рассказал, что встретился с Зеленским и командующим Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским. В ходе диалога украинский лидер пожаловался на западных партнеров.

«Идет Владимир Саныч Зеленский с командующим Сухопутными войсками Сырским. Я говорю: “Привет, Владимир Саныч”. Он мне говорит: “Привет”. Я говорю: “Владимир Саныч, как дела”. Он говорит “вроде хорошо, ******* (отлично). Единственная проблема, меня опять америкосы с техникой ******* (обманули)”», — рассказал Пригожин.

Глава «оркестра» заметил, что его не удивили слова о недобросовестном отношении Запада к своим обещаниям. Из-за этого собеседники перешли к обсуждению других вопросов.

«Я ему говорю, “америкосы в любом случае тебя должны были ******* (кинуть)”. Он говорит, “ну ладно, как у тебя дела?”. Я говорю, у меня тоже все в порядке. Здесь встретились, поговорили. Мне главное, чтоб нас на флангах не подрезали. Это ты, говорит он (Зеленский), обратись к своим. Ну я (Пригожин), к своим обратился. Переговорили, договорились о новой встрече», — поделился бизнесмен.

Он подчеркнул, что договорился с Зеленским о новых встречах. Однако от разговора в Бахмуте Зеленский вежливо отказался.

«Я его позвал в Бахмут. Он говорит, давай лучше у нас в Киеве встретимся. В общем, в итоге ни до чего не договорились», — заявил лидер «музыкантов».

Однако он добавил, что «собеседники» запланировали встречу в Варшаве в скором времени.

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