«Пригожин врёт, никакого снарядного голода у русских нет» – боевик ВСУ из «Бахмута»

Вадим Москаленко.  
21.02.2023 14:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


У киевских оккупантов в Артёмовке (Бахмуте) катастрофическая нехватка снарядов, тогда как уничтожающая бандеровцев артиллерия русских явно не испытывает никакого снарядного голода.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся в Артёмовске экс-депутат Верховной рады, один из лидеров запрещённого в РФ ВО «Свобода», а ныне боевик 5-го отбельного штурмового пока ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У киевских оккупантов в Артёмовке (Бахмуте) катастрофическая нехватка снарядов, тогда как уничтожающая бандеровцев артиллерия...

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«Нам бы патронов немного больше к Mk 19 и даже, может, пока самолётов не нужно, потому что сейчас нужно ликвидировать снарядный голод. В том же самом Бахмуте Россия пользуется своим преимуществом.

Мы читаем эти бредни Пригожина, но количество РСЗО «Град», который сыпется ежеминутно на город, свидетельствует о том, что никакого голода у них нет», – заявил Сиротюк.

Он также призвал компенсировать нехватку снарядов и техники ВСУ живой силой.

«Если вовремя не приходит ленд-лиз, то должны идти вы, мужчины, которые сейчас не пошли, это каждый должен осознать», – обратился нацист к потенциально попадающим под мобилизацию украинцам.

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