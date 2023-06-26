Пригожин выступил с первым заявлением после мятежа: Никакого раскаяния

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Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин выступил с первым заявлением после окончания военного мятежа. Он заявил, что колонны, двигавшиеся к Москве, не преследовали цели свержения власти.

Быстрое продвижение к столице он назвал «мастер-классом» – таким должно было быть и продвижение к Киеву 24 февраля 2022 года. Никакого раскаяния за содеянное у Пригожина нет.

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Но, что интересно, ни разу не был упомянут ни министр обороны Сергей Шойгу, ни глава генштаба Герасимов.

Пригожин заявил, что после отказа ЧВК подписывать контракт с Миноброны ЧВК должны были расформировать 1 июля. Ожидалось, что «музыканты» 30 июня после инвентаризации выйдут колонной в Ростов и передадут технику военным.

Однако, якобы, все планы резко изменились после удара ракетами, а затем атаки с вертолетов по лагерю ЧВК. «Около 30 бойцов ЧВК погибли, некоторые получили ранения», – настаивает Пригожин.

Пригожин продолжает настаивать, что его т.н. «Марш справедливости» оказался успешным.

«Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы были вынуждены наносить удары по авиационным средствам. Но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары», – сказал он, добавив, что среди бойцов ЧВК несколько раненых и двое погибших.

Пригожин также уверяет, что к маршу «никто не привлекался насильно».

Продвижение, по его словам, было остановлено после того как передовой отряд подошел на расстояние 200 км от Москвы и понял, что может быть большое кровопролитие.

«Мы шли для демонстрации своего протеста, а не свержения власти в стране», – сказал Пригожин.

Он заявил, что стремительное продвижение колонн ЧВК «продемонстрировало серьезнейшие проблемы с обеспечением безопасности» России.

«Мы блокировали все воинские части и аэродромы на пути… За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода… Мы показали мастер-класс, каким должно было быть 24 февраля 2022 года», – сказал Пригожин.

«У нас не было цели свержения существующего режима и законно избранной власти… Мирные жители встречали с нас флагами… Они все были счастливы, когда мы приходили и проходили мира… Некоторые разочарованы, что мы остановились», – еще раз заявил он.

Обозреватель Армен Гаспарян отмечает:

«Послушал заявление Пригожина. Никакого раскаивания в организации мятежа нет».

А военный эксперт Владимир Орлов считает слова Пригожина о «мастер-классе» бахвальстом.

«В своем последнем выступлении Пригожин бахвалиться тем, что по пути следования на Москву, они брали под свой контроль воинские части, аэродромы и прочие военные объекты. Причем, бахвалиться в пренебрежительном тоне. Господин пригожин, мы же с вами прекрасно знаем, как вы прошли границу, как вы заходили в Ростов, как вы ехали по трассе М4. И вы это тоже прекрасно знаете. Вы знаете, что доехать у вас получилось только по одной причине, что те офицеры и солдаты, которые встречались вам по дороге, считали ваше ЧВК Вагнер своими боевыми братьями, а вы в своем интервью, назвали их всех говном, которое не обеспечивает безопасность государства. Да, вы правы, они не обеспечили безопасность государства, но не потому, что они плохие солдаты и офицеры. А только по одной причине, потому, что они были лучшего мнения о вас. Но вы господин Пригожин продолжайте в таком же духе, вас ждет успех. Не сомневаюсь», – заключил Орлов.