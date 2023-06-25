Пригожин затаил обиду на власти за Бахмут – военкор

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после освобождения российских городов считал, что Соледар и Бахмут ему отдадут на откуп, а когда этого не произошло, затаил обиду, что и вылилось впоследствии «походом на Москву».

Об этом в эфире канала «Politwera» заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бахмутскую операцию Пригожин-то начал самовольно. Бахмут надо было держать как чёрный мешочек, куда они должны были заходить, это так задумано было. А Пригожин решил всё это захапать себе. То есть должны были туда загонять украинские войска и утилизировать. А Пригожин решил всё захапать, и пришлось на ходу фронт перекраивать. И потом – я иду вперёд, и начали бы боеприпасы перекидывать с одного края на другой, там же рассчитано всё, всё посчитано, всё запланировано. Потом, стратегия была такая – держать фронт, утилизировать их и строить, укреплять армию свою. Он вот это всё сделал. Он чётко обозначил тогда, что за услуги, и даже озвучивал, и это поддерживали чиновники, которые ездили – вот этот район будет мой, Бахмут, Соледар, он там уже вотчину свою строил. И когда этого не случилось, его вывели оттуда, начали убирать, его и понесло», – объяснил Хайруллин.