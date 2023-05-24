Пригожин заявил о пользе России от Навального

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Арест иноагента Алексея Навального развратил чиновников-коррупционеров, поскольку ранее мздоимцы боялись упоминания в расследованиях блогеров. Если в информационной повестке России останется один «ура-патриотизм», это будет только во вред России.

Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Ура-патриотизм заставляет людей валять дурака и ничего не делать, потому что всё равно будет всё «ура». Эффект Навального. Навальный был законченным гандоном. Но он был очень полезен. Потому что когда какой-то глава корпорации сп**ил деньги, и Навальный начинал об этом верещать, то ему было опасно выводить эти деньги. А тепрь, когда Навальный сидит – Навального нет, сп**ил деньги, вопросов нет. Поэтому – должны быть какие-то сдерживающие факторы. А «ура-патриотизм» – всё хорошо, ничего делать не будем», – пояснил Пригожин.