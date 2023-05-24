Пригожин заявил о пользе России от Навального

Михаил Рябов.  
24.05.2023 00:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 174
 
Дзен, Коррупция, Политика, Россия


Арест иноагента Алексея Навального развратил чиновников-коррупционеров, поскольку ранее мздоимцы боялись упоминания в расследованиях блогеров. Если в информационной повестке России останется один «ура-патриотизм», это будет только во вред России.

Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Арест иноагента Алексея Навального развратил чиновников-коррупционеров, поскольку ранее мздоимцы боялись упоминания в расследованиях блогеров....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Ура-патриотизм заставляет людей валять дурака и ничего не делать, потому что всё равно будет всё «ура».

Эффект Навального. Навальный был законченным гандоном. Но он был очень полезен. Потому что когда какой-то глава корпорации сп**ил деньги, и Навальный начинал об этом верещать, то ему было опасно выводить эти деньги.

А тепрь, когда Навальный сидит – Навального нет, сп**ил деньги, вопросов нет.

Поэтому – должны быть какие-то сдерживающие факторы.

А «ура-патриотизм» – всё хорошо, ничего делать не будем», – пояснил Пригожин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть