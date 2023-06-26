Пригожина планировали уничтожить в ночь с субботы на воскресенье

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У Минобороны был план по уничтожению колонн ЧВК «Вагнера» в ночь с субботы на воскресенье, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Не стану раскрывать все детали, но уже к обеду воскресенья существовал детальный план, по которому разворачивались войска, на назначенные рубежи перебрасывались не менее прославленные и закаленные в боях части, готовилась техника, формировались засады. И, с наступлением темноты началась бы военная операция по силовому подавлению мятежа. Думаю, что понимание этой перспективы (возможно информация разведки) и стало, в конечном итоге, тем основным аргументом, который заставил Пригожина пойти на переговоры и принять посредничество президента РБ Лукашенко», – написал он в своем блоге.

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Полковник в отставке Виктор Баранец в интервью «Белта» заявил, что прозападные либералы возлагали большие надежды на заход колонн Евгения Пригожина в Москву.

«Они просто исходили в экстазе от того, что Пригожин затеял мятеж. Они чуть ли не с биноклями выходили к кольцевой московской дороге и ждали, когда БТРы и танки Пригожина появятся в направлении Москвы», – сказал Баранец.

Он обратил внимание, что Пригожину позволялось озвучивать выпады в адрес армейского руководства, на которые не осмеливались либералы.

«Вот, взять Пригожина. Ведь как он ни издевался над Шойгу, над Герасимовым, над другими генералами и т.д., вы посмотрите другие оппозиционеры, которые поливали дерьмом армию, распространяли фейки, они ведь у нас чалятся уже на нарах. А Пригожину позволялось это всё. Мы выращивали Пригожина», – добавил Баранец.

Он считает, что удар по лагерю ЧВК, в котором Пригожин обвинял Минобороны, был инсценировкой.

«Поведение Пригожина, я хочу перейти на его язык, Евгений Викторович «потерял берега», «перепутал рамсы», ну он знает, о чём я говорю, на понятном ему языке, и стал себе позволять вот такие вещи. Он сказал, что Минобороны нанесло удары по тыловым лагерям «Вагнера»… Даже люди, которые рассматривали видео о нанесении артиллерийских и ракетных ударов, увидели, что вся эта картинка приготовлена. Вы видели костерки, которые горят в окопах, вы видели там десятки и сотни трупов? Вы ничего не видели. Видимо, Пригожину нужен был взрыватель для того, чтобы сделать такую фронду, и он её сделал», – сказал Баранец.