Пригожина продолжают критиковать и либералы, и патриоты

Даже после известия о том, что поднявшему мятеж Евгению Пригожину удалось провести встречу с Владимиром Путиным, в прессе и экспертной среде продолжает звучать резкая критика в адрес главы ЧВК «Вагнера».

Причем, на Пригожина обрушились не только его традиционные оппоненты-либералы, но и представители патриотического лагеря. О том, почему так происходит, – разбирался корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во-первых, свою часть хайпа не могли упустить иноагенты из прозападной «Новой газеты». С явным удовольствием они публикуют материал «Скользкая сосиска», анонсируя его как целую серию статей о темном прошлом будущего Героя России. Либералы смакуют эпизоды биографии из бурной молодости – приговор, тюремный срок и историю восхождения бизнес-империи в Питере после распада СССР.

Военный эксперт Константин Сивков считает, что для обывателя остаётся необъяснимой ситуация, почему сначала действия ЧВК «Вагнера» называются мятежом, а затем с руководством мятежников встречается президент.

«У меня нет слов. Я, конечно, понимаю, есть разные политические соображения, тонкая политика, но здесь вопрос другой – нельзя забывать, что есть мнение народа, как народ на это реагирует. Народ тонкую политику не воспринимает… Это равносильно тому, как Николай II встретился с лейтенантом Шмидтом и матросами, организовавшими бунт на броненосце «Потемкин» и там их замирял потом. Или, скажем, встречался с организаторами первой русской революции 1905-го года и всех этих бойцов-красноармейцев оставил с оружием, с боеприпасами, с пушками работать на заводах. Можно себе было такое представить? И Сталин встретился с Власовым и власовской армией – примерно то же самое. Ведь за пять дней до этого, 24-го числа, президент публично на телевидении назвал их всех предателями», – рассуждает Сивков.

Политолог Павел Данилин объясняет ситуацию следующим образом:

«Что касается факта встречи, конечно, он вызвал у многих нездоровый ажиотаж, тем не менее, хочу напомнить, что в ночь после завершения мятежа Владимир Путин уже выступал с фактически обращением к «Вагнеру». Это было одновременно и обращение к нации, и адресовалось «Вагнеру»: «Рядовые служащие ЧВК, вас никто прессовать, репрессировать, гнобить не собирается. Потому что вы – герои, вы кровью доказали, что служите России, и то, что возникла такая ситуация не по вашей вине, мы вас не собираемся за это преследовать, расформировывать и так далее. У вас есть возможности остаться служить по контракту, то есть, подписать договор с Минобороны – то, от чего отказался Пригожин, и что послужило причиной его мятежа. Второе – вы можете ехать в Белоруссию, и третье – вы можете просто разойтись по домам. Вариантов достаточно много, выбирайте, какой вам хочется». Учитывая громадный боевой опыт подразделения и тот факт, что России в любом случае нужна компания, которая была бы не напрямую аффилирована с государством, для проведения операции мягкой силы за рубежом, было принято решение об этой встрече. Еще раз сообщить командованию ЧВК «Вагнер», что репрессий в отношении них не будет… После этой встречи с Путиным многие воспряли: «Значит они не мятежники, может, они хорошие, а, может, Пригожин опять нам денег даст, если мы его пиарить будем». Честно говоря, это неправильный подход. Позиция президента высказана, она однозначна, она не поменялась. Это мятежники, люди, которые это сделали, совершили попытку устроить у нас здесь гражданскую войну. То, что эта попытка не удалась, спасибо нашему обществу, спасибо нашим партиям, спасибо нашим губернаторам, спасибо многим здесь. Но это совсем не повод сейчас расслабляться и говорить: «А, бывает». У нас так однажды было: «А, бывает», а потом страну потеряли. Поэтому оценка должна быть достаточно однозначной – это мятеж, это событие, к счастью, не ставшее причиной прорыва фронта, но которое вполне могло стать причиной прорыва фронта украинскими боевиками…. Это не ерунда, и прыгать сейчас, говорить: «Путин встретился, значит, все хорошо, и они нормальные». Нет, Путин встретился с ними по той причине, что 20 тысяч штурмовиков на дороге не валяются», – рассуждает Данилин.

По его мнению, Пригожин, развязав открытый конфликт с руководством Минобороны, облегчил подрывную деятельность Запада и Украины в информационной сфере.

«По всем неформальным каналам начали распространяться слухи о том, что «Шойгу запил, Путин не хочет видеть Шойгу, Шойгу и Герасимов подставили Путина, разработав плохой план захвата Украины за 3 дня». И, эти слухи были реально подхвачены значительной частью элиты, которая к Шойгу и к его сторонникам относится довольно негативно. А таких много достаточно – и в Подмосковье есть группы элит, и в Москве, и около правительства, и около администрации такие есть. Шойгу же не доллар, чтобы всем нравиться, а за свой долгий срок жизни в политике он накопил достаточно много как настоящих друзей, так и настоящих врагов. Поэтому этот слух хорошо был подхвачен и начал распространяться, особенно, в контексте, конечно, имевшихся проблем. Каждую эту проблему тут же обсасывали как провал Шойгу. Им казалось, что это работает и интересанты есть, проводники есть. А раз есть, то можно и дальше бить в эту точку… Это была внешняя работа, вброшенная здесь через контрагентов, распространявшаяся по сеткам, в том числе посредством украинской сетки и так далее, и тому подобное… Это была внешняя пропагандистская работа, работа нашего врага по дискредитации Сергея Шойгу. Через него, таким образом, снижалось доверие к армии. Пригожин-то на начальном этапе наоборот был в позитиве. А когда он начал наезжать на армейцев, он тут же встроился, может быть, сам даже не зная и не понимая этого, в это колесо Сансары, в эту пропагандистскую кампанию, которую начали раскручивать, поддерживать и вовсю форсить – ну как же, тут такой подарок, просто с неба упавший», – указывает Данилин.

А вот его коллега политолог Сергей Марков не видит никаких противоречий во встрече Владимира Путина с командирами ЧВК «Вагнера», которая обвинялась в мятеже.

«Саму историю мятежа факт встречи не проясняет и не запутывает. Но он проясняет то, что будет дальше. Ясно, во-первых, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут продолжать свою деятельность в соответствии со своей специальностью. То есть, продолжат воевать. Кроме того, было сказано, что они на этой встрече подтвердили, что являются лояльными именно России, а не Пригожину. Ну и президенту – как главному лицу России. Это очень важное заявление. Кроме того, три часа – это большая встреча. Это значит, что говорил в основном не Путин – он же не будет говорить три часа. Говорили, прежде всего, эти офицеры. Это свидетельствует о том, что Путину было важно узнать их точку зрения на то, что произошло, выяснить, что их сподвигло. Как они ему это объяснили, мы не знаем. То есть, Путин встретился с ними для того, чтобы решить две задачи. Первая – понять причины произошедших событий, которые, думаю, не только для нас, но и для него были огромным шоком. Вторая задача – «перетянуть» лояльность бойцов «Вагнера» с Пригожина на себя. И обе эти задачи были президентом выполнены. Больше никаких выступлений «Вагнера» не будет. Ну и еще один момент, который я бы отметил. После этой встречи была жесткая информационная атака на Пригожина: показывали результаты обыска в его доме и так далее. Это значит, что Пригожин на этой встрече проявил себя с точки зрения президента плохо. И это говорит не очень хорошо о его будущем. Пригожину был дан шанс объясниться, но он им не воспользовался», – считает Марков.