Пригожина раскритиковали за неуместный комплимент в адрес Зеленского

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Новости Украины

Питерский бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя связывают с ЧВК «Вагнера», озвучил комплимент в адрес Владимира Зеленского, чем поразил многих комментаторов, считающих подобные реверансы в адрес украинского президента неуместными в нынешних условиях.

«Зеленский хоть и является президентом страны враждебной в настоящий момент Российской Федерации, но все же он – твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень», – это высказывание Пригожина в интервью вызвало непонимание в обществе.

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Вот как на слова Пригожина отреагировала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова:

«Да, Зеленский твёрдо убивает наших граждан. Так твёрдо и уверено, что просто не может быть несимпатичен. И если граждане Донбасса для Пригожина так и не стали своими, и их смерти не лишили его симпатий к Зеленскому, пусть съездит в Белгородские села. А то у нас от народа подъёма духовного ждут, а у кого-то – не священная, а прагматичное выполнение заказа, и оппонент клиента вполне может быть симпатичным. Ничего личного, как говорится», – констатировала Ахмедова.

Удивление слова Пригожина вызвали и у украинского блогера Анатолия Шария. Следуя такой логике, можно сказать, что «и «азовцы», в принципе, нормальные ребята», отметил он.

А «все, кого убили, посадили, запретили и пытали при симпатичном парне Зеленском, заслужили», – продолжил Шарий.

Интересно, что ведущие украинские СМИ, придерживающиеся антироссийской позиции, высказывание Пригожина о Зеленском с удовольствием растиражировали.

Пресс-службе бизнесмена пришлось разъяснять позицию начальника:

«Чтобы стать сильнее, чтобы побеждать, надо относиться к противнику с уважением. Нельзя недооценивать его. Всегда ищи недочеты у себя и смотри, что хорошее и важное можно почерпнуть из опыта противника», – процитировала она разъяснения Пригожина.

Однако такой ответ не удовлетворил экс-спикера парламента Новороссии Олега Царёва.

«Согласно русского словаря, симпатичный – это вызывающий симпатию, располагающий к себе; приятный, привлекательный. Совершенно согласен с Евгением Пригожиным в том, что нельзя противника недооценивать. Но лично я бы никогда не назвал Зеленского симпатичным», – комментирует Царёв.