Пригожина уговаривают не выносить на публику ссору с Минобороны

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал фотографию погибших бойцов при штурме подступов к Артемовску (Бахмуту), настаивая, что высокие потери объясняются продолжающимся «снарядным голодом», в котором Пригожин винит чинов Минобороны РФ.

Известный военкор Александр Коц в свою очередь призвал не выносить конфликт на публику, а решить все «по-мужски», сев за стол. В эфире радио «Комсомольская правда» Коц предположил, что экономия боеприпасов, с которой сейчас столкнулись не только «вагнеровцы», может быть связана с грядущим наступлением, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние пару-тройку недель информационное пространство, к сожалению, взрывает открытая конфронтация между представителями различных ведомств. Я сейчас говорю о конфликте Министерства обороны и ЧВК «Вагнер», который вчера достиг апогея – Министерство обороны отвергло все обвинения Евгения Пригожина в том, что они не поставляют боеприпасы для компании, которая сейчас ведет активные штурмовые действия в районе Артёмовска. Говорят, что все заявки их выполняются, в том числе и в интересах компании работает и артиллерия, и авиация Вооруженных сил Российской Федерации, на что Пригожин дал ответ, что его заявки выполняются только на 80%, в своем стиле обвинил Министерство обороны в некорректном доведении информации до общественности. Мне кажется, что такие публичные пикировки, скорее, вредят. Я предполагаю, что есть проблемы по боепитанию, эти проблемы сейчас есть не только у компании, но и в других подразделениях российских Вооруженных сил. Я не знаю, в чем причина… Я подозреваю, что и в компании могут требовать большего, чем Минобороны может себе позволить, и Минобороны может чего-то не договаривать, дескать, вы не видите всю картину целиком, а у нас весь паззл сложен, и вообще мы готовим где-нибудь наступление. Тут может быть аргументов много, но обсуждение их должно решаться по-мужски, за одним столом, без криков и взаимных обвинений – сели за стол, поговорили, чего не хватает, как это должно решаться. Об этом Путин и говорил, когда сказал, что не должно быть никаких трений между ведомствами и различными добровольческими отрядами, а работать надо всем вместе на один результат», – заявил Коц.

Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский объясняет происходящее так:

«Проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать, как все. Признаться, мы по-хорошему завидовали «вагнерам», когда у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в два Искандера и один Калибр, когда им подписывали заявки на две с половиной тысячи птуров на учебную (!) практику, когда тащили к ним со всей страны зеков… Завидовали, но понимали, что не всякому дай такое снабжение – и он даст такой, как они, результат. Результат сослагается не только из количества… Сейчас парни по снабжению стали, как все, и больше всего удручает не то, что конкретно их опустили до общих норм, а то, что эти общие нормы не позволяют давать нужный результат. Под тем же Угледаром перед наступлением армия сокращала до минимума суточный расход, чтобы накопить запас хотя бы на первый день наступления. Этого очевидно не хватало для подавления сопротивления противника, и последствия не заставляли себя ждать», – пишет Ходаковский.

Военкор Юрий Котенок между тем указывает, что бойцы Пригожина продолжают наступление, несмотря на нехватку снарядов и большие потери.

«Медленно, но штурмовые подразделения продвигаются и устанавливают контроль. Неумолимая волна – после Парасковеевки взялись за Берховку, затем – Ягодное. В само Ягодное еще не зашли, но на окраинах идут боевые действия… Ситуация на Артемовском направлении такова, что потери у ЧВК «Вагнер» очень серьезные. И действительно дают мало снарядов. При этом если так же неумолимо будем двигаться вперед, то к середине марта вопрос с блокадой Артемовска, его зачисткой с выдавливанием противника из прилегающих населенных пунктов должен быть решен», – прогнозирует автор.