Пригожинский прогноз начинает сбываться? На южном фланге Артемовска угрожающая ситуация

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На южном фланге Артемовского продолжается натиск украинских формирований. Появилась нуждающаяся в проверке информация, что ВС РФ оставили стратегически важный населенный пункт Клещеевка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военкор Александр Сладков.

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«Мы оставили Клещеевку. Это под Бахмутом. Надо проверять, опровергнут – буду рад. Если все так, это плохо. Бахмут под огневым контролем ВСУ. Ни слова дурного не могу сказать про наших ребят, которые отошли. По моим данным это опять снарядная диета. Рад буду ошибаться. Без силы сильным не будешь. Слабые не побеждают. Город Бахмут под угрозой штурма. Удержим? Да кто ж знает», – написал Сладков в своем тг-канале.

Впрочем, в украинском паблике «Бахмутский демон, который ведет воюющий на этом направлении ВСУшник, пока не подтверждают эту информацию.

«Пока клещи еще не отступили, эй, Сладков лжет. Но их положение критическое и созданное нами. Резервы их надеемся могут не успеть», – написал «Бахмутский демон».

По его словам, «крышка гроба схлопывается понемногу».

Проблемы с боеприпасами в ВС РФ подтверждает военкор Юрий Котенок.

«Увы, но, по данным моих источников, на ряде участков фронта наши части и подразделения срочно нуждаются в боеприпасах. Я не могу утверждать, что это следствие того самого «снарядного голода», о котором ранее кричали «вагнера». Возможно, это конкретные проблемы на конкретных участках ЛБС, но факт остается фактом — батальоны вновь просят огня. Отсутствие боеприпасов нивелирует наше преимущество в артиллерии, о котором принято говорить в ходе СВО. У противника, несмотря на тотальные поставки Запада, тоже не всё гладко со снарядной логистикой. Но противник активно применят ракетное вооружение. Наша ПВО работает, не покладая рук. Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка по-прежнему под плотным огнем укронацистов. Вчера тяжело ранены дети. Остановить ракетно-артиллерийский террор в агломерациях Донбасса пока не удается. Мы отвечаем, но и здесь с эффективностью наших ответок есть объективные и субъективные причины. Паузы в обстрелах городов содомитами связаны с подвозом боеприпасов и сменой позиций», – пишет Котенок.

Ситуацию с Клещеевкой прокомментировал военкор Александр Симонов, который ранее работал с ЧВК «Вагнер». Он отмечает, что поступает «противоречивая информация».

«Надеемся на лучшее. Потому что утрата этого населенного пункта – очень и очень тяжелая новость. Сама Клещеевка находится в низине и сама по себе не представляет какой-либо значимости. Но возле нее находятся господствующие высоты и один из мощнейших опорных пунктов на всем Бахмутском направлении. Их утрата усиливает огневой контроль противника над Артемовском: под прицелом будут не только западные районы города, которые обстреливаются до сих пор, но и южные. Плюс у противника открывается возможность подхода и штурма города с юга через Опытное. И соответственно ВСУ получают огневой, а то и физический контроль над важнейшей трассой снабжения Артемовск-Горловка. Поэтому надеемся на то, что утраты не произошло/произойдет. Наши парни на местах бьются из всех сил. Они настоящие герои. Но как уже говорили многие, в том числе представители ЧВК «Вагнер», на этом направлении есть проблемы, не зависящие от самоотверженности бойцов. В частности Сладков упомянул снарядный голод», – пишет Симонов.

А военныйобозреватель Юрий Баранчик считает, что «пригожинский прогноз по Бахмуту, похоже, начинает сбываться».

«Взятие Клещеевки создает угрозу окружения Бахмута с флангов. Информация, конечно, нуждается в подтверждении. Но если она подтвердится, кто-то по-прежнему будет утверждать, что нам не нужны на линии фронта 50 000 самых подготовленных и профессиональных бойцов?», – задается вопросом Баранчик.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщает, что его источники пока сдачу всей Клещеевки не подтверждают:

«Позавчера бои шли в районе окраин, но о крупном отходе речи не было. Более опасной обстановку называли севернее Бахмута. Уточняю».

В свою очередь военкор Александр Коц подчеркивает:

«Не так важна сама по себе Клещеевка, которая под нашим контролем сейчас, как важны высоты у этого населенного пункта. Вот их нельзя противнику отдавать ни при каких условиях».

Бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова пишет, что, по ее информации, на юге Артемовска угрожающая ситуация и Клещеевку могут взять.

«И 3 дня назад мне говорили, что вот-вот противник займет Клещеевку, которую пытаются удержать ребята. Если ВСУ двинутся дальше на север, то могут перерезать дорогу Горловка-Бахмут. Нехватка людей и боеприпасов. Пока неясно ничего, но ситуация крайне тяжелая. Надеюсь, ничего не сдадим и решим снарядный голод», – пишет Кашеварова.

На Украине новости из-под Артемовска восприняли с воодушевлением.

«Огневой контроль над Бахмутом, российские войска устанавливали десять месяцев. Огневой контроль над Бахмутом ЗСУ установили за месяц. Так чьё наступление идёт медленно?», – пишет депутат ВР Макс Бужанский.

Достаточно пессимистично оценивает ситуацию на этом направлении военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Сегодня утром пришло сообщение о сдаче нашими частями Клещеевки. Вернее, даже не самого села, а важной стратегической высоты западнее его, что далее делает бессмысленным удержание всей этой территории до р. Бахмутовки, за которую наши части и откатились. Успех ВСУ в Клещеевке, особенно если им еще удастся сбить наши части с позиций северо-западнее города, позволяет противнику начать операцию по взятию недавно освобожденного Артемовска — который на сегодня (в связи с проблемами с контрнаступом на южном фронте) выглядит для противника самым досягаемым призом летней кампании. П.С. Зная, как наше командование не любит контактных оборонительных боев в городах (это потери, а «вагнеров» сейчас под рукой нет), я совершенно не исключаю варианта, что в случае проблем и на северо-западе от города, мы его не сдадим без боя. Как минимум до реки. ПП.С. Если до ночи наши этот район не отобьют, то вернуть его в обозримой перспективе будет уже невозможно», – предупреждает Подоляка.

В то же время военкор Евгений Лисицын утверждает, что Клещеевка не сдана.

«Украинские боевики наступают на Клещеевку под Артемовском. Идет тяжелый бой, село под нашим контролем. Клещеевка и Берховка – господствующие высоты над Артемовском. Сейчас враг приблизился к селу и пытается выбить российские подразделения из Клещеевского опорного пункта и позиций у села в лесопосадках. Пока без результата, несмотря на некоторые обратные заявления», – сообщает Лисицын.