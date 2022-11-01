Приграничная Белгородчина вымирает – артобстрелы не прекращаются

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Новости Украины

Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести», – написал Гладков.

Вчера ВСУ обстреляли сегодня село Никольское в Белгородской области.

Села на границе с Украиной постепенно вымирают. Как сообщает телеканал «Россия-1», в селе Красное Шебекинского городского округа не осталось ни души. Взрыв повредил главную святыню села – братскую могилу советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками.