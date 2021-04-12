«Приграничные с РФ регионы не собираются воевать за Украину» – сумской Зе-чиновник

12.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русскоязычные жители граничащих с РФ территорий Украины не понимают, за что им придётся проливать кровь в случае столкновения с Россией.

Об этом в ходе комитетских слушаний заявил мэр города Тростянец (Сумская область) Юрий Бова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период агрессии со стороны нашего северного соседа РФ нужно обратить внимание на приграничные территории с этой стороны – с востока, с севера. Потому что тут люди должны понять, за что они будут проливать кровь, на каждом кусочке земли и, исходя из того, как они живут, эти люди, на этой территории, зависит суверенитет нашей страны, в том числе.

К сожалению, большая часть территории заселена русскоговорящим населением, и сегодня сельская территория фактически очень запущена и страдает из-за недостатка инфраструктуры вообще любой – дорожной, социальной, образовательной и многого другого, не говоря уже про интернет и подобное этому. Поэтому этой территории надо действительно уделять внимание», – посоветовал чиновник-русофоб.