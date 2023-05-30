Приграничные территории России «защищены» лишь договорённостями с США – Сивков

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Белгородская область была прикрыта по правилам «мирного времени» и оказалась не готова к вторжению фактически армейской группы, потому что между Москвой и Вашингтоном существует жёсткая договорённость – ВСУ на территорию «старой России» не пускать.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые нюансы событий в белгородской области. Первое – контроль противника на глубину пять-десять километров, обеспечивающий своевременное обнаружение войск противника, и его уничтожение, не делалось. Второе – Росгвардия находилась на расстоянии 42 километров, российская армия находилась на расстоянии 82 километров. Для прикрытия на границе стояли лишь пограничники, которые имели лёгкое стрелковое вооружение. Всё этого говорит о том, что система прикрытия границы построена на принципах мирного времени. И у меня возникает вопрос – ведутся военные действия с Украиной, а у нас целая граница, которая прикрывается по принципам мирного времени. Что, наше руководство не понимает этого? Всё прекрасно понимает. Это говорит о том, что наше руководство твёрдо уверено, что там не будет атак. То есть, обстрелы есть, а таких крупномасштабных вылазок нет. Там маленькая вылазка была, когда 20 человек заехало, а такой не ожидали. Ещё нюанс – когда их уничтожили на территории, более семидесяти человек. Там ворвалась нормальная тактическая ротная группа, механизированная рота на технике, усиленная танковым взводом – четыре танка. Это не диверсионная группа», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что эта вылазка не была согласована с заокеанским руководством Украины, и очень не понравилась американским кураторам.

«И порядка семидесяти процентов личного состава этой роты было уничтожено, это огромные потери. А остатки вернулись на территорию Украины. И самое важное – преследование по территории Украины не осуществлялось. Их уничтожали ударами артиллерии. Такая логика событий может быть объяснена в единственном случае – существует жёсткая договорённость, что этот фронт ВСУ не нарушает. На уровне руководства России и США, потому что, в первую очередь, США вставили им по самое первое число», – утверждает эксперт.