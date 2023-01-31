Прикарпатье на коленях встретило денацифицированного под Артёмовском боевика
В городе Моршин Львовской области местная «громада» на коленях встретила гроб с погибшим под Артёмовском (Бахмут) боевиком ВСУ.
Фотоматериалы опубликовали на официальной странице общины в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сообщается, что «герой» Константин Малецкий погиб ещё 25 января под Артёмовском. На кадрах люди под украинскими и бандеровскими флагами, стоя на коленях, встречают катафалк с погибшим. В сборище заставили участвовать даже детей.
Также на фото местные обнимаются с людьми в военной форме, у большинства шевроны с символикой нацистской группировки СС «Галичина». Церемонию встречал местный «священник» раскольничьей «ПЦУ», который благословлял в последний путь уничтоженного нациста.
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