Приказ №270 – ключ к срыву блицкрига или «очередное преступление сталинского режима»?

16.08.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Ровно 80 лет назад, 16 августа 1941 года, был издан Приказ Ставки Верховного Главнокомандования №270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия».

Приказ был подписан председателем Комитета Государственной обороны Сталиным, зампредседателя ГКО Молотовым, Маршалами Советского Союза Будённым, Ворошиловым, Тимошенко, Шапошниковым и генералом армии Жуковым.

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На протяжении последних 30 лет вокруг Приказа №270 всё ещё всплывают пузыри откровенной лжи и спекуляций. Не стала исключением и сегодняшняя дата.

Вот несколько выдержек из свежеопубликованных «экспертных» мнений, посвящённых памятной дате:

«Все военнослужащие Красной Армии, сдавшиеся в плен врагу, объявлялись дезертирами и изменниками Родины. Каждый красноармеец был обязан сражаться до последней капли крови, даже если его войсковое соединение попало в окружение».

Или ещё забористее:

«Прикрывая собственные ошибки и просчеты, ужасающие довоенные репрессии и бездарную кадровую политику, обескровившие армию перед началом войны, Сталин и его окружение стремились хотя бы отчасти переложить вину за разразившуюся катастрофу на военачальников, попавших под основной удар наступающего противника, а также сковать таким страхом деморализованные войска, чтобы он заглушил бы даже страх смерти».

Отвратительнее всего, что эта же трактовка Приказа №270 вдалбливается в головы школьникам и студентам на тематических уроках истории, а потом члены правительства удивляются разложению общества.

образец мозгопромывки для школьников

Как можно заметить, в первой цитате утверждается, будто ВСЕ сдавшиеся в плен врагу военнослужащие Красной Армии объявлялись дезертирами и изменниками. Во втором случае чувствуется, что автор статьи всё-таки нашёл время и ознакомился с текстом Приказа, но по ряду причин не удержался от мусорных интерпретаций.

образец гитлеровской пропаганды

Чтобы долго не ходить вокруг да около, обратимся к тексту Приказа №270.

Приказываю: 1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава. 2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, — уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи. 3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы уяснить для себя главное: Приказ №270 был напрямую адресован командирам и политработникам Красной Армии, чётко определяя – в каких случаях они будут признаны дезертирами.

От всех советских военнослужащих Приказ неуклонно требовал сражаться до последнего патрона даже в окружении, и в нём ни слова не сказано, что солдат обязан умереть, если у него нет возможности продолжать бой.

В вводной части Приказа приводились примеры стойкости и мужества советских командиров, соединениям которых удалось не только вырваться из окружения, но и нанести серьёзный урон врагу.

вводная часть Приказа, в которой говорится о подвигах верных долгу командиров РККА

То есть, дезертирами и врагами объявлялись только те военнослужащие, которые срывали с себя знаки различия и сдавались в плен без боя, бросив на произвол судьбы подчинённых и технику, что чётко отделяло героев от трусов и паникёров.

Текст Приказа №270 немцы использовали по-своему, сбрасывая на головы окруженцев и распространяя в лагерях для военнопленных тщательно отредактированные листовки и специальные тиражи газет, в которых утверждалось, будто для Сталина и советского командования все попавшие в плен бойцы и командиры – предатели.

Часто можно встретить информацию, что в ходе исполнения Приказа №270 имели место неоправданные репрессии. Так, в течение 15 лет генерал-лейтенант В.Я. Качалов, генерал-майор П.Г. Понеделин и генерал-майор Н.К. Кириллов официально считались умышленно сдавшимися в плен предателями.

Погибший в танке во время прорыва из окружения генерал Качалов стал жертвой ложного доклада Мехлиса Сталину. На основе Приказа Качалов был объявлен предателем и заочно приговорён к высшей мере наказания. Жена и тёща генерала были репрессированы.

И только после войны, в 1950 году, его доброе имя было очищено. Был обнаружен факт гибели Качалова в танке, зафиксированный командующим 9-м армейским корпусом вермахта генералом Гейером. Деревни жители Старинка, что на Смоленщине, со слов немецких офицеров указали, где находится братская могила, в которой Качалов был похоронен вместе со своими солдатами.

павший смертью храбрых генерал-лейтенант Качалов

На основе эксгумации и выводов судебно-медицинской экспертизы, в декабре 1953 года Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор и полностью реабилитировала генерала Качалова.

Что касается генералов Понеделина и Кириллова, то их частенько упоминают как «жертв паранойи отца народов» и даже «ненависти Сталина к возросшей популярности генералитета после войны».

сдавшиеся в плен под Уманью летом 1941 года генералы Понеделин (впереди) и Кириллов

Понеделин и Кириллов вместе попали в плен под Уманью. Гитлеровская пропаганда использовала это обстоятельство, распространяя фотографии допроса пленных генералов немецкими офицерами в лагерях военнопленных и в частях Действующей армии.

Генералы Понеделин и Кириллов выжили в плену, были освобождены и вернулись на Родину, но по возвращении были арестованы и по делу об их пленении целых пять лет велось следствие, причём в отношении Понеделина было организовано дополнительное расследование.

25 августа 1950 года Понеделин и Кириллов были лишены наград, воинских званий и расстреляны по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Оба генерала были реабилитированы в 1956 году с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

На вопрос о причинах, по которым после войны были расстреляны Понеделин и Кириллов, дают захваченные архивы гитлеровцев и судьба генерал-лейтенанта Музыченко, командующего 6-й армией, также попавшего в немецкий плен под Уманью.

Ответ также содержится в части обвинительного приговора, вынесенного Понеделину Военной коллегией, в которой говорится следующее: «являясь командующим 12-й армией и попав в окружение войск противника, не проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике и 7 августа 1941 года, нарушив военную присягу, изменил Родине, без сопротивления сдался в плен немцам и на допросах сообщил им сведения о составе 12-й и 6-й армий».

Немецкие архивы свидетельствуют, что Понеделин на допросах был очень разговорчивым и делился с врагом всей имеющейся у него информацией. Не отставал от него и Кириллов.

фотография, сыгравшая роковую роль в судьбе генералов Понеделина и Кириллова

Находясь в плену, Понеделин, хоть и отверг предложение Власова вступить в РОА, находился на нестрогом режиме и даже вёл дневник с записями, которые позже стали частью его обвинительного приговора.

Генерал Музыченко, попавший в плен с тяжёлым ранением в ногу, был помещён немцами в концлагерь Хаммельбург, где содержались военнопленные высшие и старшие офицеры РККА (генералы Карбышев, Ершаков, Романов, Потапов, Никитин, последний защитник Брестской крепости майор Гаврилов и другие). В Хаммельбурге немцы поначалу создавали пленным советским генералам условия, выделяя для них целый барак и ординарцев из пленных солдат, но в один прекрасный момент их посещал представитель абвера, предлагавший уважаемому генералу написать «чисто теоретические» выводы о своём боевом опыте и причинах пленения или «проконсультировать» по вопросам фортификации.

Несговорчивых генералов и старших офицеров немцы либо расстреливали на месте, либо переводили в штрафные лагеря, такие как Флоссенбург и Маутхаузен, где их подвергали изощрённым издевательствам и запросто могли забить насмерть охранники.

Генерал Музыченко на допросах был немногословен, наотрез отвергал любое предложение сотрудничества и, в результате, был переведён в строгую тюрьму при крепости Вайсенбург, а затем и в лагерь Моссбург, откуда генерала освободили американцы.

генерал-лейтенант Музыченко

Вернувшись в СССР, Музыченко прошёл проверку НКВД и в декабре 1945 года был восстановлен в кадрах Советской Армии и служил на руководящих должностях до 1947 года. На пенсию ушёл по состоянию здоровья. Умер Иван Николаевич в 1970 году, в почёте и уважении.

Воистину, каждому своё.

В заключение отметим одно немаловажное обстоятельство, отмеченное в труде «Гриф секретности снят» коллектива историков под руководством генерал-полковника Кривошеева, принятый к изучению во многих респектабельных университетах и академиях мира.

Согласно данным Г. Ф. Кривошеева, во время Великой Отечественной войны всего пропали без вести и оказались в плену 3 396 400 военнослужащих (ещё 1 162 600 были отнесены к неучтённым боевым потерям первого года войны, когда боевые части не предоставили по этим потерям никаких донесений), то есть, всего без вести пропавших, попавших в плен и неучтённых боевых потерь — 4 559 000 человек, из которых военнопленными официально числятся всего 100 тысяч человек.

Это значит, что высшее военно-политическое руководство СССР знало об этом, но предпочло закрыть глаза. И Сталин, «великий и ужасный», зная об этом, издал приказ, согласно которому в извещениях семьям с фронта писали «верный присяге, воинскому долгу и социалистической Родине, пропал без вести». Этот документ одновременно был справкой, по которой семье «пропавшего без вести» полагалось выплачивать пособие.

Сей факт идёт вразрез с популярной в определённых кругах фальшивкой, утверждающей, будто летом 1941 года Сталин в присутствии представителей Международного Красного Креста заявил: «в Красной армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины». Доказательств тому нет, «но это же Сталин…»

Важно понимать, что на войне, особенно той, что бушевала 80 лет назад, нет место абстрактному гуманизму, о котором так любит судачить пятая колонна.

Быть может, для кого-то это прозвучит новостью, но ни в одной армии мира в уставах и приказах не было и нет статьи о «правильной» сдаче в плен, иначе вооружённые силы с чистой совестью можно распускать.

Приказ №270 был адекватен ситуации лета 1941 года, не давая повода для разночтений. Он укреплял моральный дух сильных – и мотивировал упорно сражаться колеблющихся. Этот Приказ нужен был Армии как воздух, чтобы пресечь пораженческие настроения среди деморализованной части командного состава.

Таким образом, Приказ №270 свою задачу выполнил и его значение для истории не может быть переоценено.