Приказ на обстрел телеканала Медведчука дал Зеленский?

13.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Если к понедельнику СБУ не представит общественности задержанных за обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина», станет ясно, что террористический акт, всего скорее, осуществлялся по команде украинской спецслужбы.

Такую версию в своем блоге выдвигает одесский журналист Юрий Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вычислить человека, стрелявшего из гранатомёта в здание телеканала 112, – задача чисто техническая (камеры, это всё). В принципе, по идее он уже должен быть известен правоохранителям, но сделаем скидку на то, что выходные, и скажем, что крайний срок, когда его должны были бы задержать, если бы хотели – утро понедельника. Ну ок, вечер понедельника.

Если до тех пор он не будет задержан, то станет ясно, что СБУ была дана команда стрелка не трогать. А то и – что стрелок вообще действовал по команде СБУ, а, точнее, по команде тех, кто отдаёт команды СБУ.

Добавлю, что по телемосту с Россией Зеленский моментально записал отдельное и особое видео, где пообещал всех посадить. А тут молчит. Многозначительное такое молчание.

Главное же то, что, если за атакой и правда стоит окружение Зеленского, стремящееся запугать журналистов Медведчука, то у них ничего не получится. У Порошенко – и у того не получилось, а Зеленский всё-таки не Порошенко», – отмечает автор.