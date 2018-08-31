Приказ на убийство Захарченко дал Порошенко

31.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Приказ на убийство главы ДНР Александра Захарченко дал украинский президент Петр Порошенко, который не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе и сближении России и Европы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

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«Понятно, кому это выгодно – это украинская сторона. Мы хорошо помним известное видео, где Порошенко обращается к бойцам спецназа: «Можете ли устранить Захарченко?». Порошенко официально это сказал спецназу, причем, публично поставил задачу его ликвидации.

А почему сейчас? Потому что стала возникать перезагрузка отношений России и Европы, требуется срочная дестабилизация, а это – фактор дестабилизации. Плюс, для Порошенко, в том числе, аргумент на предстоящих выборах, – пропаганды того, что различными способами они одержали победу.

Очевидно, это Киев и этим событием Украина окончательно провозгласила себя террористическим государством. Надеюсь, несмотря на всю ангажированность западного мира, эта ситуация найдет свою оценку? и квалификация действий Украины как террористического государства будет дана, в том числе, на уровне ООН», – заявил Пинчук.