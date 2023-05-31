Приказ отдан? Американцы анонсируют наступление ВСУ. Эксперты сомневаются

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал Соединенные Штаты о грядущем наступлении ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский сенатор Линдси Грэм, побывавший в Киеве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В интервью изданию Politico он заявил, что во время общения с Зеленским был «глубоко проинформирован о военных планах Украины, в том числе касательно контрнаступления».

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», — сказал сенатор.

При этом он пожаловался, что официальный Вашингтон пока не решился на поставку Украине дальнобойного оружия, добавив, что пообещал Зеленскому сделать все, чтобы обеспечить Украину «надежным пакетом вооружений и технологий для завершения работы».

Примечательно, что на встрече с Зеленским сенатор порадовался, что русские умирают на Украине от американского оружия и назвал это «хорошим вложением».

При этом Зеленский в своем обращении к украинцам анонсировал продвижение ВСУ.

«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», – заявил президент Украины.

Эксперты расходятся во мнении, стоит ли ожидать контрнаступления ВСУ. Так, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин утверждает, что контрнаступление не отменили, а перенесли.

«Причины понятны. Организовать масштабную атаку — большая и сложная задача. Нужно снять с хранения технику, кое-что отремонтировать, переправить на Украину. Параллельно набрать и обучить личный состав, провести боевое слаживание. Это комплексное, многофакторное мероприятие. Неудивительно, что сроки сдвинулись. Думаю, в итоге наступление ВСУ начнется до 12–15 июня», – прогнозирует Кошкин в комментарии «Известиям».

А вот полковник в отставке, военный аналитик Анатолий Матвийчук полагает, что наступления ВСУ вообще не будет.

«Страны Запада поставили всего 60 танков, примерно 20 орудий ствольной артиллерии, не предоставили авиации. Это не те силы, с которыми можно идти в масштабную атаку. Нет ни огневого, ни воздушного превосходства. Я думаю, Украина будет и дальше просить о новых поставках и дополнительном финансировании, а в контрнаступление не пойдет», – считает Матвийчук.

Политолог Дмитрий Солонников призывает не относится серьезно относиться к заявлениям украинских политиков и военачальников.

«В первую очередь это дезинформация, создание «серого шума», который призван помешать российской стороне хорошо подготовиться к нападению. Мы видим, что сроки у ВСУ сдвинулись, но ничего критического для Украины пока не произошло. Вероятно, атака начнется летом. Российскому командованию нельзя расслабляться, нужно сохранять концентрацию и продолжать готовиться к боевым действиям», – подчеркивает Солонников.