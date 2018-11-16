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16.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Идиотизм, Киев, Политика, Россия, Украина
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Приказ Порошенко: «Разгоните по СМИ, что мы унизили Путина»

Киевский городской совет принял решение о присвоении имени убитого в 2015 году российского либерального политика Бориса Немцова скверу, который находится неподалеку от здания посольства России на Украине.

Соответствующее решение было принято в ходе очередного пленарного заседания Киевсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сквер находится на пересечении улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

За сквер Немцова проголосовали 69 из 87 депутатов Киевсовета. Никто из народных избранников не взял слово, чтобы выступить против.

Голосование столичных депутатов – пропагандистский шаг власти, прокомментировал решение киевский политолог Сергей Белашко.

«Власти ставили задачу разогнать тему в СМИ – типа, «унизили Путина». Такие акции проводят для определенных людей, целевой аудитории, которой подали очередную «перемогу», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

По его словам, кампания направлена на «особо упоротые группы».

«Чтобы их как-то держать в покорности, чтобы они не переключали свою истерическую пассионарность на борьбу с тарифами, с незаконными застройками или с чем-то еще, – и проводят такие «перемоги», – сказал политолог.

Известный журналист Андрей Бабицкий полагает, что появление сквера Немцова в Киеве – жалкая попытка украинских властей насолить России, копируя шаги своих покровителей из США.

«Такого рода демарши – это же ведь повторение аналогичного решения США, которые назвали его именем площадь рядом с российским посольством. Это просто дешёвый копипейст, потому что из всего арсенала мер, которыми Киев пытается досадить Москве, очень сложно выбрать действие, хоть отдалённо напоминающее реальный, серьёзный демарш, наносящий ущерб России. Назвали? Ну и назвали, никаких последствий и проблем. У них улицы носят имена Бандеры и Шухевича, они переименовали полстраны, ну и Бог с ними. Когда-нибудь это всё закончится», – отметил журналист в беседе с «ПолитНавигатором».

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