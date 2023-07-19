«Приказ Путина»: Казаков рассказал, почему не бомбят Львов и Николаев

В России существует консолидированная вокруг большинства военных «партия войны», и представляемая президентом Владимиром Путиным «партия СВО», которая прикладывает все усилия, чтобы воевать «хирургическим путём, а не кувалдой».

Об этом на канале «Перспектива» заявил бывший советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ультравоенные требуют увеличения поражающих сил и средств, и этому противостоит Путин. С самого начала, эти слова неудобно вспоминать, но я вам напомню, что 24 февраля прошлого года в обращении к нашему народу Путин сказал, что не собирается оккупировать Украину. Правда, как всегда, подошёл креативно к вопросу – мы же не оккупировали Запорожье и Херсонщину, там прошёл референдум и присоединили к России. Наша власть в Херсоне и Запорожье – не оккупационная, это наша российская региональная власть. Тем не менее, Путин всё время сдерживает военных – никаких ковровых бомбардировок, до последнего мы не использовали даже полутысячные бомбы, потому что огромные разрушения. Даже «Солнцепёки» применяются точечно, а мы можем просто их выставить и спалить нафиг всё, что перед нами находится. Каждый раз призывает задуматься о том, что находится внутри городов», – сказал Казаков.

При этом он обратил внимание на то, что Киев пользуется европейской стратегией превращения населённых пунктов в крепости.

«Киевский режим принял западную доктрину превращать города в укрепрайоны, это доктрина 70-х годов ещё. Кстати, в Вильнюсе она сейчас подтверждена и модернизирована, но она осталась той же самой. Эта оборонительная доктрина 70-х годов принималась против Варшавского договора, только театр военных действий тогда был в ФРГ, ничего нового они не придумали, кроме нового оружия», – объяснил политтехнолог.

Он добавил, что Верховный главнокомандующий делает всё, чтобы сохранить освобождаемые территории в максимально целом виде.

«Путин противник радикализации огневого воздействия на территорию бывшей Украины. Да, пусть это миф и слух, но он настолько устойчив, что может быть правдой. Что есть приказы от Путина не бомбить Одессу и Львов, потому что это культурное достояние нашего народа. Про Киев я вообще не говорю, само собой. То есть Путин говорит военным – хотите победы? Отлично, ищите сложные пути, не надо по-простому, как американцы, сносить город, как Мосул они в своё время снесли, а потом заходят в пустой город, где 10 тысяч трупов. Он с самого начала был сторонних, он её и создал, «партии СВО». И это не «в белых перчатках» – кто-то впарил этот мем, нет – мы воюем хирургическими инструментами, а не кувалдой», – утверждает Казаков.