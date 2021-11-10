Приказ Шойгу: Фильм «Небо» – обязателен к просмотру на флоте и в армии

18 ноября в широкий прокат выходит фильм «Небо», посвященный подвигу Героя России, военного летчика Олега Пешкова, погибшего в Сирии 24 ноября 2015 года при исполнении боевого задания. Самолет Пешкова был сбит турецким истребителем, летчик и штурман Константин Мурахтин катапультировались, но Пешков был убит огнем террористов с земли.

Художественный фильм о летчике был снят при поддержке Министерства обороны России, сам Пешков стал прототипом основного героя, подполковника Сошникова, а Мурахтин – капитана Муравьева – эти образы стали собирательным для всех российских военных, выполняющих задачи в Сирийской Арабской Республике.

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Драма «Небо», снятая режиссером Игорем Копыловым будет включена в перечень обязательных для просмотра в Вооруженных силах России – соответствующее поручение дал министр обороны Сергей Шойгу.

«Убежден, что фильм будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих, в этой связи прошу главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих войсками военных округов и силами флота, родами войск, руководителей органов военного управления обеспечить для личного состава возможность посмотреть кинофильм «Небо». Поручаю включить его в перечень фильмов, обязательных к просмотру в Вооруженных силах Российской Федерации», – заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

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Фильм о подвиге российских летчиков нужно демонстрировать особенно новобранцам, многие из которых «на гражданке» были подвержены обработке западной пропаганды. Так считает представитель организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

«Это молодые и здоровые люди, оторванные от интернета, потому что не во всех частях разрешают пользоваться телефоном и интернетом, поэтому они приходят с «гражданки» с немного искаженной психикой и пониманием о ценностях. Особенно о государственных ценностях таких, как Родина, верность долгу, предательство и прочее. Потуги западных спецслужб, которые уже пытаются обвинить нас в развязывании войны, они негативно сказываются на воспитании молодежи. А такие фильмы, как «Небо», о подвигах наших военнослужащих – летчиков, танкистов, моряков, подводников, надо доносить и обязательно показывать, чтобы сознание людей укреплялось и они понимали, для чего они служат в армии», – заявил Сытник.

Политолог Алексей Мартынов отмечает, что подобных фильмов в России должно быть больше, особенно в условиях информационного давления Запада:

«Если Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных для просмотра, значит он того стоит. У Запада есть «Голливуд», который заточен на пропаганду. А у нас Голливуда нет, вот и вся разница».

По мнению Героя России, летчика-испытателя 1-го класса Анатолия Кнышова, фильмы, подобные «Небу», должны быть обязательными к просмотру не только в Вооруженных силах.

«Решение Шойгу абсолютно правильное, ведь каждое слово, которое звучит в этом фильме, – это призыв к патриотизму, к исполнению своего воинского долга. «Небо» из разряда таких фильмов, на которых учились мы, допустим, фильм «В бой идут одни старики». А это фильм нового направления, нового времени, он нужен для молодежи. Там многие элементы показаны: те боевые маневры, которые были выполнены, – это пример для того, чтобы подражали наши курсанты в летных и военных училищах, которые стремятся прийти на службу в авиацию. Этот фильм своевременный и нужный, в новой истории России много сложных событий, в которых командирам приходится принимать правильное и грамотное решение. Мне кажется, этот фильм необходим для просмотра не только в армии, но и для всей России – это не только обогащает наше киноискусство, но и показывает пример, ради которого мы должны служить нашей стране».

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