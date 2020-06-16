16.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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Приказ уничтожать огнём возмездия никто не отменял – Пушилин


Несмотря на снижение обострения на фронте и переход с полной боевой готовности в режим «постоянная», для защитников Донбасса приказ вести ответный огонь по противнику на подавление остаётся актуальным.

Об этом в ходе прямой линии с жителями ДНР заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю абсолютно правильным решение, которое было принято. То есть, был отдан приказ о боевой готовности «полная», потому что, по нашим данным, были угрозы не провокационных каких-то действий, обстрелов, а каких-то возможностей наступлений. Наша разведка об этом докладывала, что концентрация сил противника указывала именно на это.

На данном этапе можно говорить, что ситуация если не стабилизировалась, то вернулась в тот период, когда идут позиционные противостояния. Но, опять же, несмотря на отмену того уровня боевой готовности, у наших военнослужащих есть приказ на ответный огонь.

То есть, огневые точки противника, который будет стрелять по территории ДНР, по-прежнему будут уничтожаться», – заявил Пушилин.

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