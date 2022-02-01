«Приказ Зеленского не нужен» – готовится провокацию накануне визита Путина в Китай

На линии разграничения в Донбассе готовится военная провокация с целью помешать предстоящей встрече президента РФ с китайским лидером.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вам это не нужно. Путин не поедет в Китай, Путин не поедет и не встретится с господином Си Цзиньпином ровно, как он не встретился в своё время с господином Трампом. Если вы помните ситуацию 2018-го года. Тогда какой будет ответ РФ?» – рассуждал Вакаров.

«Есть публичная информация, что журналисты из западных и наших СМИ собираются на линии разграничения. Я не знаю зачем, но, может быть… я очень хорошо помню 2018-й год. Будет провокация на линии разграничения, начнутся боевые действия в пику поездки господина Путина в Китай.

В свою очередь, советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник рассказал, что на оккупированных ВСУ городах Донбасса всё чаще можно встретить иностранных наёмников.

«Я разговаривал перед программой с рядом людей, которые живут в Северодонецке, Краматорске (оккупированные ВСУ города ЛДНР – ред.), они отмечают, что там достаточно много появилось людей, которые говорят на иностранном языке, преимущественно на английском, ходят в камуфляже, камуфляж, как правило, «не наш», и ведут себя достаточно развязано, похабно.

И весь «Instagram» там натыкан фотографиями американцев, которые фотографируются не только в окопах или где-то возле военных сооружений, в городе. То есть речь идёт о том, что там появляются наёмники, инструкторы.

Когда мы рассуждаем здесь, сработает или не сработает, даст приказ Зеленский или не даст, то тут возникает вопрос: а нужен ли кому-то его приказ? То есть когда туда вводят людей, которые прошли огонь, воду и медные трубы, то они сработают чётко на того, кто заказчик – тот, кто оплатил их пребывание там, какие функции он оплатил, что им там нужно делать.

Особенно, когда речь будет идти о создании картинки войны или когда будет нужно зажечь ту искру, от которой может пойти эскалация. Поэтому вот этих наглых и развязанных ребят в иностранном камуфляже вполне будет достаточно для того, чтобы организовать либо диверсию, либо провокацию, от которой уже дальше увернуться просто не получится», – рассказал Мирошник.