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Уничтожение болгарской экономики приблизилось к своей завершающей стадии. Такова оказалась цена за тупое следование распоряжениям руководства ЕС.

При этом самый сокрушительный удар был нанесен по болгарской энергетике. После принуждения к отказу от дешевых энергоносителей из России руководство ЕС руками правящей в стране коалиции, осуществило «контрольный выстрел», закрывая местные государственные компании, снабжающие электричеством всю страну и угольные шахты.

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Рожденный в недрах ЕС некий «территориальный план справедливого перехода» навязывается болгарам под привычные завывания о необходимости покончить с зависимостью от российских энергоносителей и призывы к дискредитировавшей себя «зеленой энергетике». На деле же речь идет о закрытии четырех ТЭЦ, ряда крупных угольных шахт и сокращении в несколько раз мощностей комплекса предприятий «Марица-изток», где только здесь без работы останутся 15 тысяч человек.

Массовые протесты шахтеров и энергетиков начались еще в конце сентября. Возмущенные рабочие перекрыли основные транспортные магистрали в регионе. Однако правительство в Софии продолжает настаивать на своей программе, спущенной им руководством ЕС, полностью игнорируя требования народа.

«Мы являемся свидетелями беспрецедентных глобальных политических, экономических и социальных потрясений. В связи с недавними событиями и началом очередной полномасштабной войны на Ближнем Востоке стало ясно, что мировой порядок в его нынешнем виде рушится на наших глазах. В такие моменты политически зрелые общества и страны обращаются преимущественно к своему основному национальному сырью и ресурсам, которые являются источником стабильности и независимости», – заявил профсоюзный лидер Бисер Бинев.

Профсоюзы продолжают свою борьбу и намерены искать более эффективные меры влияния на политиканов, засевших в болгарской столице.

Одновременно можно наблюдать массированную атаку на местную атомную энергетику. Проект строительства нового энергоблока на единственной работающей в стране АЭС «Козлодуй» был отвергнут лишь по той причине, что без помощи российской стороны он не осуществим. Реконструкция же еще одной АЭС в Белене, проводится весьма оригинальным способом! Атомные реакторы, поставленные, в свое время, Россией, решено продать… Украине! Столь «мудрое» решение очень трудно адекватно комментировать…

Лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова высказалась прямо об антинародной политике проводимой нынешним руководством страны.

«Продажа двух ядерных реакторов АЭС «Белене» является предательством национальных интересов Болгарии. Это было сделано в то время, когда Европа возрождает ядерную энергетику, как зеленую энергетику. Во Франции начинается строительство 14 новых АЭС. Наши же продают! – возмущается политик. – Сдали угольные шахты и теплоцентрали – их закроют, сейчас или через 3 года. В то время, когда Германия открывает старые закрытые угольные электростанции, потому что, мол, они не могут зимой обойтись без электричества».

Она указала на две огромные проблемы, которые ждут всех болгарских граждан из-за войны в Израиле. Правители о них молчат:

«Гигантская волна миграции и рост цен на нефть и топливо, а значит и на товары, практически, на все! Это почувствует каждый болгарский дом. За 2 дня нефть подорожала на 5%. По прогнозам, эта цифра достигнет гораздо большего. У нас инфляция 8% и она будет расти».

Нинова добавила тревожный факт: на фоне этих проблем правительство планируют повысить налоги и заморозить социальные расходы, поскольку намечается серьезная финансовая дыра в бюджете.

Местные экономисты озвучивают еще более печальные прогнозы.

«Худшим сценарием будет, если дело дойдет до прямой конфронтации между Израилем и Ираном. Прогнозы составляют по 150 долларов за баррель. Экономический рост снизится до 1,7%. Совокупные счета составят 1 триллион потерь нереализованного потенциала в экономическом аспекте», – заявил в воскресной телевизионной программе Светослав Бенчев из Нефтегазовой ассоциации.

Для простых же болгар за этими цифрами и псевдонаучными терминами маячит реальная перспектива голода, холода в домах и окончательного обнищания.