Приказы не обсуждают. Открытие второго фронта против РФ не зависит от Санду

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В последние недели участились заявления и предположения о возможной атаке на Приднестровье с целью устранения там пророссийского режима и «возвращения в конституционное поле Республики Молдова».

Тема открытия второго фронта в Приднестровье обсуждается с сентября прошлого года, когда бывший командующий войсками НАТО в Европе генерал в отставке Бен Ходжес посоветовал Украине и Молдове решить проблему Приднестровья, поскольку «Кремль на данном этапе не может этому помешать».

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Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью каналу “Vocea Basarabiei” в очередной раз заявил, что «Молдова ждет победы Украины в войне, которая позволит в новом контексте продолжать усилия для мирного урегулирования приднестровского конфликта и вывода российских войск с территории республики». Ранее аналогичные заявления делала президент Молдовы Майя Санду. В то же время, её украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что Приднестровье станет темой для переговоров между Украиной и Россией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью каналу «1+1» заявил, что Молдова будет вынуждена разморозить конфликт с Приднестровьем, иначе она не сохранится в качестве независимого государства.

«Я более чем уверен, что рано или поздно они начнут эту войну, и она будет обязательно, потому что освободительная война своего народа и территории является обязательной для любой страны», — высказал мнение украинский чиновник.

Украинский военный эксперт Олег Жданов в своём видеоблоге отметил, что Украина способна нанести «превентивный удар» по российской группе войск в Приднестровье по аналогии удара Турции по базам курдов на территории Сирии. Дело за малым – необходимо согласие на это молдавской стороны.

«Молдова не может или не хочет делать нам такое предложение. А мы не торопим события», – заявил Жданов.

По его мнению, Молдова «созреет» обратиться к Киеву за решением приднестровского вопроса после того как Украина выйдет на границы 1991 года.

Впрочем, заявления о необходимости покончить с Приднестровьем всё чаще звучат из Кишинёва, а конкретно – из партии Майи Санду. Депутат парламента от партии «Действие и солидарность», известный русофоб Оазу Нантой в эфире канала “TVR Moldova” отверг саму возможность диалога с Тирасполем. По его мнению, приднестровский конфликт необходимо решать совместными действиями Молдовы, Украины и НАТО.

«Кишинев вместе с партнёрами должен разработать план действий, положить его на стол, и тех, кто примет эти условия, простят, другим придётся уйти. Здесь не надо играть с переговорами», – заявил одиозный парламентарий.

Нантой считает, что «решение конфликта будет мирным» (то есть Тирасполь безропотно, не оказывая сопротивления, примет и выполнит все условия ультиматума) только потому, что «сейчас Приднестровье находится в очень сложной ситуации».

Иными словами, возможный сценарий ликвидации Приднестровья может быть следующим. Украина концентрирует группировку своих войск на границе с Приднестровьем. И в это же время руководство Молдовы, согласно плану Нантоя, выдвигает приднестровскому руководству свой ультиматум. В Тирасполь зачастят главы дипломатических ведомств стран Запада с целью склонить руководство республики к принятию условий Кишинёва.

Для России это станет открытием второго фронта, но лишь в том случае, если приднестровское руководство отвергнет этот ультиматум и выразит готовность сопротивляться. Если Тирасполь примет условия Кишинёва и стоящего за ним коллективного Запада, Москва ничем помочь не сможет.

О том, что подобный план действительно готовится, свидетельствуют сливы в социальных сетях. Так, согласно анонимному телеграм-каналу «Мамалыга и Токана», в ходе недавнего визита в Киев премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы украинские власти велели главе молдавского правительства готовиться к вхождению украинских войск в Приднестровье.

Согласно данным канала, на эту встречу ожидали Санду, но в последний момент президент Молдовы всё переиграла и направила в Киев Гаврилицу, решив «дистанцироваться от этого кейса и взятия на себя ответственности».

Пойдёт ли Майя Санду на столь рискованный шаг, хотя бы для того, чтобы поднять свой стремительно падающий рейтинг в условиях нарастающего кризиса? Политолог Виктор Жосу в своём комментарии для «ПолитНавигатора» выразил сомнение в этом.

«Таким образом рейтинг вряд ли можно поднять даже среди молдавского населения, ориентированного на Запад, – считает эксперт. – Потому что ведь последствия такой попытки могут оказаться для всего населения Республики Молдова столь же печальными, сколь они сегодня являются для населения обесточенных областей Украины. Со всеми вытекающими морально-психологическими эффектами, которые поднятию рейтингов политиков точно не способствуют».

По словам Виктора Жосу, он не представляет Майю Санду в роли президента войны:

«Наоборот, как мне кажется, даже если в воспалённом мозгу западных кураторов – а без их отмашки такой силовой сценарий невозможен – и возникнет подобная дикая мысль, Санду будет сопротивляться до последнего. Одно дело упражняться в антироссийской риторике, чувствуя себя при этом комфортно и в безопасности, и совсем другое – оказаться целью атак российских ВКС. Не сомневаюсь, что это разницу очень хорошо ощущает и Майя Санду».

Иную точку зрения высказывает в комментарии для «ПолитНавигатора» координатор Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин. По его словам, Запад спешно готовит замену Майе Санду и её обанкротившейся команде, рейтинг которых находится в режиме свободного падения из-за высоких тарифов, цен, русофобской политики и возвращения к коррупционным схемам бывшего хозяина Молдовы Влада Плахотнюка.

«Майю Санду может спасти только одно: создание ситуации, благодаря которой ее саму не бросят в Лету (в любом из смыслов этого слова, и не будем здесь сластить пилюлю) через преждевременную отставку, как минимум, по состоянию здоровья и досрочые выборы. Чтобы этого не произошло, необходимо осадное или военное положение», – считает Николай Костыркин.

Эксперт напомнил, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский накануне начала специальной военной операции тоже был кандидатом на выбывание, так как войну на Донбассе он так и не закончил, хотя обещал это перед выборами:

«Чтобы его не убрали, злой клоун принялся с новой силой утюжить Донбасс, что и провоцировало Россию на ответные действия. Поэтому и Санду в ближайшие месяц-два будет готова совместно с Украиной пойти на силовой сценарий в отношении Приднестровья под предлогом защиты от «пророссийских сепаратистов». Американский сценарий по Сербии и Черногории, только без бомб с самолётов».

«Санду рассчитывает, что, открыв для России второй фронт и осложняя этим проведение СВО (шантаж усугублением ситуации в обмен на полный штиль в действиях ВС РФ на Украине), она выторгует у США себе индульгенцию и останется ценным кадром. В противном случае ее ждёт, как минимум, безвестность, причём в самом ближайшем будущем», – уверен Николай Костыркин.

Наши собеседники, несмотря на полярное различие оценок намерений Санду, согласны в одном: глава Молдовы не предпримет ни одного шага без согласования со стороны Запада. Но если требование США, ЕС и НАТО подключиться к силовому давлению на Приднестровье будет железным, Санду не сможет уклониться от этой неблагодарной миссии.

Учитывая параноидальное, ничем не скрываемое желание коллективного Запада «нанести военное поражение Путину», шансы на подобный сценарий чрезвычайно высоки. И Москве, и Тирасполю надо к этому готовиться самым серьёзным образом.