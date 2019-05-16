Приказы Зеленскому из США: не трогать Авакова и готовиться к переменам на восточном направлении

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Вашингтон сейчас даёт новой украинской власти лишь один чёткий сигнал – министр МВД Арсен Аваков должен остаться на своем посту. Остальные вопросы пока не спешат разрешаться.

Об этом в эфире YouTube-канала «Главновости» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них есть единственный чёткий сигнал: Аваков должен остаться как важная политическая фигура. Либо главой МВД, либо, вы знаете, рассматривается вопрос, что он будет вице-премьером, куратором силового блока всего. И всё, никакого поторапливания со стороны США нет, потому что должен заехать новый посол и, судя по всему, готовится его «номинация» в сенате. Понятно, что это будет республиканец из крыла протрамповского, никаких волкеровцев не будет», – пояснил он.

Также эксперт отметил, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сейчас уже является фигурой отыгранной, поэтому новый посол будут совершенно другой направленности.

«Это значит, что Волкер, это, в общем-то, давно «хрен с бугра», который только отрабатывает лоббистские деньги. Феномен Волкера – это типичное отношение американцев к туземцам, потому что да, у него есть такая должность, но эта должность у него на общественных началах, «специальный представитель по вопросам Украины». Он не получает деньги. На самом деле, для американцев это крайне важно. Бывают должности, на которые назначают и ты получаешь доллар зарплаты, у них такое бывает. Это значит, ты несёшь какую-то ответственность, потому что это доллар из бюджета.

Если ты вообще ничего не получаешь, ты не несёшь никакой ответственности. Теперь самое главное, где получал зарплату Волкер? Это можно найти на сайтах. Он продолжал оставаться директором института Маккейна в Аризоне и получал зарплату в лоббистско-консалтинговой компании «BGR» или «BGD», которая заключила контракт с Администрацией президента на представление интересов Украины в Вашингтоне, реально, интересов Порошенко в Вашингтоне», – добавил политолог.

Кроме того, Джангиров высказал предположение, что впервые послом США на Украине может стать человек, который имеет узкую специализацию.

«Я понимаю, что это будет, скорее всего, жёсткий, карьерный дипломат и, возможно, впервые это будет не специалист по России. Всегда, традиционно, в американское посольство и та дипломатия, которая «заботилась» об Украине – это были эксперты по России. То есть, традиционный подход – через призму отношений с Россией. Разменная монета, сдерживание, противовес, таран – что угодно, но через отношения с Россией. Возможно, теперь появится подход, что, наконец, через интересы Соединённых Штатов, напрямую не связанных с Россией», – подытожил он.