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03.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, НАТО, США
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Приход Байдена угрожает реанимацией базы США в Косово


Нынешний президент США Джо Байден может реанимировать военную базу Кэмп-Бондстил в самопровозглашенном Косово.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«База Кэмп-Бондстил сейчас находится в замороженном состоянии. Изначально огромная, имеющая большой потенциал, она сейчас используется на одну десятую мощностей и находится в режиме полуконсервации. Хотя, возможно, при нынешнем президенте США ее разморозят опять. С Трампом у косовских властей совсем не вытанцовывались отношения, а с новой администрацией будут идиллическими», – сказал Бондарев.

Кэмп-Бондстил — основная военная база американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косово. Была открыта в декабре 1999 года через полгода после бомбардировок Белграда. Там находится штаб-квартира Многонациональной оперативной группировки «Восток» под командованием США. База названа в честь стафф-сержанта Джеймса Бондстила  – «героя» войны во Вьетнаме.

Площадь Бондстил составляет 3,86 км². База имеет собственный водопровод, телевидение, кинотеатр, торговый центр, площадки для футбола, баскетбола, волейбола и гольфа, библиотеку, крытый бассейн, бетонированные бомбоубежища.


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