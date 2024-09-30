Приход любой администрации в США сменит ситуацию радикально – Арестович

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 13:34
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Россия


В октябре-ноябре пройдет подготовка и проведение переговоров по Украине, что может привести к заморозке конфликта.

Об этом в эфире видеоблога Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В октябре-ноябре пройдет подготовка и проведение переговоров по Украине, что может привести к заморозке...

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«В ноябре большие переговоры. Октябрь весь будет подготовка, мы будем слышать много чего интересного и видеть много чего интересного. А в ноябре – большие переговоры, уж в начале или конце – неизвестно. Если они окажутся успешными, то прекращение огня возможно в период ноябрь-январь. Могу сказать точно, что приход любой администрации новой – что демократической, что республиканской, в Белый дом – это январь месяц, фактически инаугурация президента, радикально сменит всю существующую ситуацию. Внимание – не прекратит войну, но в любом случае радикально сменит. Может быть, и прекратит войну.  Посмотрим», – заявил Арестович.

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