«Приход Зеленского – лишь смена маски на харе нашего врага» – Бородай

23.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Формула Штайнмайера, вокруг которой поднялось столько шума, – обычная дипломатическая практика, которая не только не приведёт ни к каким изменениям, она даже не заточена под это.

Об этом в интервью военкору Юрию Котенку заявил глава «Союза добровольцев Донбасса», первый председатель Совета министров ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С самого начала было очевидно, что формула Штайнмайера нереализуема. Все эти танцы вокруг формулы – обычный пиар со стороны России, со стороны властей республик Донбасса и со стороны, собственно, Зеленского.

Зеленский тут хватал бонусы и внутриполитические, потому что он доказывал, что он не Порошенко, и внешнеполитических, потому что он показывал, что он готов к каким-то компромиссам, к каким-то решениям вопросов и вообще страшно миролюбиво настроен.

И Россия, и республики Донбасса получали бонусы неявные и исключительно внешнеполитические, потому что опять в который раз доказывали свою способность к компромиссам, договороспособность, стремление к миру и так далее.

Ощутимых внутриполитических бонусов я никаких до сих пор не вижу ни для власти России, ни для властей республик. Потому что формула Штайнмайера что на Донбассе, что в самой России очень большой частью общества воспринимается негативно», – заявил Бородай.

При этом он подчеркнул, что последние заявления украинских политиков лишний раз доказали, что формула Штайнмайера – вещь нереализуемая.

«Они потребовали для реализации формулы Штайнмайера предварительного роспуска ДНР и ЛНР, что является абсолютным бредом. То есть, они предложили республикам самоубиться, прежде чем реализовывать договорённости, под которыми стоят подписи представителей республик. То есть, это просто парадокс, абсурд, бред сивой кобылы вполне в стиле украинской политики. Было довольно очевидно, что примерно так оно и будет.

Всё, к чему теоретически может привести формула Штайнмайера и все пляски вокруг неё, – это временное затишье на линии соприкосновения. Надо сказать, что и к этому они особо не привели. Всё это очень естественно, я вообще не вижу повода впадать в истерики, – ну, формула Штайнмайера, очередные разговоры, дипломатия, так в мире положено. Есть обычаи, которые всем мировым сообществам соблюдаются. Положено говорить о мире, говорим о мире», – пояснил экс-председатель Совмина ДНР.

«На Украине пока ничего не изменилось. Приход Зеленского – это всего лишь смена маски на харе нашего врага, основного, серьёзного врага за Украиной, которая превращена из страны в территорию, которая является оружием против России.

И население этой страны тоже превращено в оружие против России.

Это оружие находится в руках у нашего основного глубинного, цивилизационного врага, который считает, что Россия, Русский мир, Русская цивилизация, русский народ не должны иметь собственного самостоятельного бытия на планете», – добавил Александр Бородай.