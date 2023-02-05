«Приходит огромное количество хлама» – Товкач о проблеме волонтёров и Минобороны РФ

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Из-за отсутствия нормальной организации и коммуникации между фронтом и тылом, многие российские волонтёры и просто неравнодушные граждане часто ошибочно отправляют солдатам технику, абсолютно неприменимую в условиях боевых действий.

Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много проблем приносит отсутствие коммуникации с фронтом, отсутствие центров обмена знаниями. Потому что те люди, которые что-то делают для фронта, часто делают фигню, абсолютно не подозревая об этом. Например, человек услышал, что фронту нужны дроны. Покупает дрон с хорошей камерой, всё замечательно, и отправляет на фронт, и там его невозможно использовать, потому радиосвязь не удовлетворяет требованиям РЭБ, или дистанция недостаточная, или камеру купил не того типа, какая нужна. А узнать об этом человеку негде. Хорошо, если он читает профильные каналы, где ему могут подскзать, что нужно, а что точно нет. И хлама приходит огромное количество. А это впустую потраченные деньги, причём как от волонтёров, так и от организаций, сотрудничающих с органами местного самоуправления», – сказал эксперт.

По его мнению, Министерство обороны России должно всячески помогать небезразличным гражданам поддерживать свою армию.

«Здесь нет никакой коррупции, просто люди не знали, и всадили деньги в фуфел. Просто потому, что нет никакой организации, нет контакта с волонтёрами. Волонтёры работают против Министерства обороны, Министерство обороны работает против волонтёров», – резюмировал Товкач.